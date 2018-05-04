10 мультиков про отдых и лето

Чем ближе лето и пора отпусков, тем скорее стоит приниматься за приятные хлопоты по организации семейного отдыха. И пока вы сравниваете цены и обсуждаете, какие условия лучше подходят для оздоровления вам и вашим близким, Tlum.Ru совместно с туроператором Solvex предлагает развлечь детей при помощи отличных мультиков об отдыхе.

Заодно мы предложим реальные варианты отдыха на курортах, поздравим Solvex с 25-летием и напомним, что сейчас на летние туры с детьми действуют по-настоящему выгодные скидки. В конце статьи вы как раз найдете промокод. Спешите отдыхать приятно и весело!

«Монстры на каникулах»

Самая знаменитая анимационная серия про каникулы. И одна из самых ярких среди тех, что про монстров. Это две отличные полнометражки от режиссера русского происхождения, мультсериал и третий мультфильм уже почти на подходе — выйдет в июле, как раз в самую жаркую пору отпусков. У этого древнего трансильванского отеля особо клыкастые хозяева, воистину разнообразные постояльцы и ни дня без умопомрачительных приключений. И разрушений.

Но если вы действительно захотите попасть в Трансильванию к самому графу Дракуле, вам необходимо запланировать отдых в Болгарии на курорте Албена, расположенном совсем недалеко от знаменитого замка, в который предлагается интересная экскурсия. При этом Албена не только самый развлекательный и спортивный курорт для детей любого возраста, но и самый экологичный. Ведь там есть и собственная экологическая станция, и фермы, и сады, откуда поставляют самые натуральные продукты для ресторанов курорта.

«Приключения мультяшек: Как я провел каникулы»

Старая добрая полнометражная лента про двух ехидных кроликов и их друзей от Warner Bros. Возможно, некоторые родители мультик сейчас вспомнят, а вот детям в большинстве только предстоит посмотреть это веселое безумие — с пародией на «Пятницу 13-е», морем приключений и поучительным «как на самом деле не надо проводить каникулы». То есть сплавляться по реке на столе, устраивать наводнения, путешествовать до парка аттракционов по три месяца и подвозить подозрительных попутчиков. Только для зрителей с нервами покрепче.

А вот как надо проводить каникулы, вы узнаете, побывав на Кипре и его белоснежных пляжах Айя Напы. Остановившись в отелях Florida 4* или Christofinia 4*, у родителей никогда не будет вопросов, чем накормить ребенка, оба отеля работают по системе питания «Все включено». И главное, никогда не встанет вопроса, чем детей увлечь. В непосредственной близости от отелей находится Луна-парк с множеством аттракционов, где даже взрослый не останется равнодушным. Здесь же в Айя Напе расположен аквапарк, стилизованный под мифы и легенды античности: тут и Атлантида, и Троянский конь, и Одиссей, и лабиринт Минотавра с изобилием горок разной длины.

«Каникулы Гуфи»

Мультфильм про то, как отец сына на рыбалку возил. А еще про отношения с девушками, выпускной и другие тяготы жизни обычного подростка. Гуфи здесь в своей манере вершит много слабоумных дел, его сын Макс получает множество шишек и жизненных премудростей, а вместе они плавают по реке. На машине. Классика традиционной американской анимации.

На курорте Несебр, что в Болгарии, есть и рыбалка, и романтика. Можно пройтись по узким старинным улочкам, прокатиться на катере и, конечно, отведать в одном из ресторанчиков у моря свежепойманную рыбку. При этом в отелях комплекса SOL Nessebar вас ждут комфортабельные номера, а также детские клубы, водные горки, анимация и развлечения, необходимые для веселых, спокойных и приятных каникул.

«ВАЛЛ-И»

Гигантский космический лайнер «Аксиом» из мультфильма «ВАЛЛ-И» поначалу выглядит просто воплощенной мечтой о райском отдыхе. Постояльцам даже двигаться не нужно! Для абсолютно любых целей предусмотрены специальные роботы. И ничего, что некоторые из них ломаются, другие — чрезмерно усердствуют, а кто-то вообще строит теории заговора. Этот мультфильм летом будет праздновать 10-летний юбилей, а своей актуальности, очаровательности и высшего качества не теряет ни на йоту.

А вот в Витязево, в пансионате «Нико», тоже похожем на лайнер, но океанский, работает самый квалифицированный и приветливый персонал. Корпуса отеля устремляются к морским дюнам, а к пляжу каждое утро приплывают стаи дельфинов, приводя детей в восторг. И как на первоклассном корабле, здесь есть свои бассейны, спортплощадки, детские городки и даже театр. Мамы и папы считают «Нико» воплощенной мечтой об отличном отдыхе всем семейством.

«Гравити Фолз»

2012−2016

Каникулы, как известно, бывают очень разные. У кого-то это пляж и море, а у кого-то — неизведанные загадки глухого, но харизматичного городка. Особенно, если он буквально кишит внеземными созданиями и сверхъестественными событиями. Именно такие каникулы выпали близнецам Пайнс в одном из самых востребованных современных мультсериалов. Кстати, вы знаете, что скоро выйдет продолжение приключений Диппера и Мейбл в виде комиксов?

А в Болгарии, в закрытом семейном комплексе Елените, все ярко и солнечно. Прекрасный курорт у подножия горы Странджа сделает ваш отдых веселым и приятным. Комплекс предлагает собственный радужный аквапарк, детский клуб, анимацию и проживание в больших красивых отелях и виллах.

«Муми-тролли на Ривьере»

Однажды в семье Муми-троллей решили: пора отправляться на отдых. И не куда-нибудь, а на знаменитую престижную Ривьеру, со всеми важными звездными гостями, дорогими гостиницами и общим завышенным пафосом происходящего. Вот только Муми-тролль и его родные не учли, что за роскошь принято расплачиваться очень большим количеством денег.

Кстати, родом Муми-тролли из Финляндии. Их дом находится в долине Наантали, что в волшебной стране Мумиленде, где чудесный и не жаркий климат. Муми-тролли ждут всех и всегда в гости и с радостью покажут свой удивительный парк развлечений. Как известно, муми-тролли любят природу и развлечения, поэтому отдыхать будут в Болгарии, где не только уникальный климат и красивая природа, но и множество развлечений для детей и взрослых. Например, в курортном комплексе Дюни. Этот райский уголок отличается повышенной экологичностью и различными активностями.

«Привет, Скуби-Ду!»

Бодрый спортивный мультфильм про приключения на Гавайях. Скуби, как всегда, весел и труслив, его команда принимает участие в состязаниях по серфингу, влипает в неприятности и разгадывает очередной заговор нехороших людей. Без человекоподобных монстров дело тоже не обошлось. Но маленьким зрителям бояться нечего!

Если ваши дети хотят встретить на отдыхе любимых персонажей мультфильмов и сказок, рекомендуем «Лазурный берег» в Анапе. Этот комплекс славится своей костюмированной анимацией, задорными развлечениями, состязаниями на пляже и у бассейна, увлекательными вечерними программами с детьми и их родителями. На просторной парковой территории с выходом прямо на песчаные дюны всем найдется место по душе: мамам — СПА-центр, папам — тренажерный комплекс, малышам — детские площадки, а всем вместе — замечательный пляж. В этом сезоне парк-отель будет работать по системе «Все включено».

«Крякнутые каникулы»

Пернатые герои этого отечественного мультика тоже хотели на Гавайи, но ошиблись адресом и попали в Китай. Там нашим уткам не очень обрадовались, и началось большое противостояние бравых селезней с хитрыми утками-мандаринками. И это еще не все — вскоре нарисовалась злая ведьма, которая вообще решила изничтожить солнце. В общем, конкретно эти утиные каникулы получились на редкость странными, как и весь мультфильм в целом. Но детям нравится.

А еще им очень нравится в небольшом уютном семейном отеле «Акварель-Family» в тихом уголке поселка Витязево, недалеко от Анапы, вдали от шумных развлечений. Отель создан для беззаботного семейного отдыха с детьми с любого возраста. Главные его достоинства — комфорт, уют и песчаный пляж. Питание по системе «шведский стол». В прокате детские кроватки и коляски. Размещение одного ребенка до 5 лет в номере — совершенно бесплатно!

«Девочки из Эквестрии. Легенды вечнозеленого леса»

Летний отдых в лагере — отдельная богатая тема для мультфильмов. Здесь можно выделить последнюю полнометражную ленту про девочек из Эквестрии, которые почти как те самые пони, только люди. Команда верных друзей занимается всем тем, что полагается творить в лагере — рассказывают страшилки, соревнуются, попадают в различные передряги и водоворот волшебных событий.

КСТАТИ, У ЭТОГО МУЛЬТИКА ОДНО ИЗ САМЫХ ДЛИННЫХ НАЗВАНИЙ

То, что нужно школьникам, которых летом ждут аналогичные истории — это детские лагеря в Болгарии, расположенные прямо на берегу моря со всеми удобствами и полноценным питанием. А анимация в лагерях даст возможность окунуться в настоящие приключения! При этом для продвинутых предлагается возможность провести курс английского языка прямо на берегу моря в курортном комплексе Албена.

«Барби и волшебные дельфины»

Завершаемся с последним из череды вышедших мультфильмов про самую знаменитую куклу на свете. Барби с сестрой и любимыми щеночками приезжают на курортный остров, где занят работой Кен. То, что начиналось как вальяжный отдых на пляже, превратилось в эпичною историю с волшебными разноцветными дельфинами, русалками и теорией заговора. Конечно, Барби со всем справляется, ей и не в такие передряги доводилось попадать. И отдохнула она при этом здорово.

Не любите скучать на пляже и предпочитаете разнообразные активности? Тогда вам подойдет семейный пансионат «Бригантина» в Витязево, одном из районов Анапы. В вашем распоряжении окажутся четыре открытых бассейна, мини-аквапарк, аква-аэробика, пруд с рыбками и собственный оборудованный пляж. А если и этого вам покажется мало, то вы сможете отправиться на экскурсии в африканскую деревню, рыцарский замок или казачью станицу. Приятного отдыха!

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