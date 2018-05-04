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Победителей конкурса «Рублик и футбол» наградили в Ставрополе
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Победителей конкурса «Рублик и футбол» наградили в Ставрополе 

АиФ Ставрополье 47 минут назад
Фото: АиФ Ставрополье
Дети присылали свои рисунки в редакцию 2-16 апреля, а читатели голосовали за лучшие работы на сайте STAV.AIF.RU. Победили трое участников, работы которых собрали больше всего голосов:
Аджимуллаев Исмаил (8 лет, аул Тукуй-Мектеб). Бондаренко Анна (7 лет, г. Ставрополь). Даудова Марьям (8 лет, аул Тукуй-Мектеб).
Ребятам вручили дипломы победителей и ценные призы от спонсора и редакции: флеш-браслет на 18 Gb, фирменный рюкзак, футболку, зонт и билет на детский спектакль.
Также подарки достались двум участникам, победившим в номинациях «Выбор редакции» и «Выбор Минфина».
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