Победителей конкурса «Рублик и футбол» наградили в Ставрополе

Дети присылали свои рисунки в редакцию 2-16 апреля, а читатели голосовали за лучшие работы на сайте STAV.AIF.RU. Победили трое участников, работы которых собрали больше всего голосов:

Аджимуллаев Исмаил (8 лет, аул Тукуй-Мектеб). Бондаренко Анна (7 лет, г. Ставрополь). Даудова Марьям (8 лет, аул Тукуй-Мектеб).

Ребятам вручили дипломы победителей и ценные призы от спонсора и редакции: флеш-браслет на 18 Gb, фирменный рюкзак, футболку, зонт и билет на детский спектакль.

Также подарки достались двум участникам, победившим в номинациях «Выбор редакции» и «Выбор Минфина».