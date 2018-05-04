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Гимн за 20 тысяч рублей хотят получить власти города Обь
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Гимн за 20 тысяч рублей хотят получить власти города Обь 

Все новости Новосибирской области 42 минуты назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Как стало известно VN.ru, конкурс на создание официального гимна города — спутника Новосибирска будет проводиться в три этапа и завершится в декабре. Победитель получит 20 тысяч рублей. Все расходы на организацию и проведение конкурса лягут на плечи местного бюджета.
В положении о конкурсе говорится, что произведение должно приобщать горожан к музыкальному творчеству и содействовать в пропаганде лучших авторских песен самодеятельных и профессиональных авторов о городе Оби. «Гимн должен быть таким, чтобы смысл его слов и энергия мелодии сливались воедино и способны были заражать жителей муниципального образования оптимизмом, верой в свои силы, будить чувство патриотизма, гордости за свою родину», — сообщается в конкурсной документации.
Победителя определит интернет-голосование. Также организаторы конкурса планируют привлечь геральдическую комиссию при правительстве Новосибирской области. Однако окончательное решение останется за созданной комиссией, которую возглавит глава города Александр Мозжерин. В нее также войдут несколько депутатов, представители муниципальных учреждений и сотрудники администрации.
Напомним, что за свою 49-летнюю историю Обь никогда не имел официального гимна. Однако некоторые местные творческие коллективы уже посвятили свои произведения родному городу. Так, например, народный хор «Русская песня» регулярно исполняет в своем репертуаре композицию о «месте, где проходит Транссибирская магистраль». В народе эту песню и называют неофициальным гимном Оби. В 2019 году «воздушные врата Сибири» отметят 50-летие со дня своего основания.
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