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В Карелии до конца года появятся три новых кинотеатра
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В Карелии до конца года появятся три новых кинотеатра 

ТАСС 38 минут назад
ПЕТРОЗАВОДСК, 4 мая. /ТАСС/. Три новых муниципальных кинотеатра появятся в районных центрах Карелии до конца 2018 года при поддержке Фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии (Фонд кино). Об этом в пятницу ТАСС сообщил начальник отдела культурной политики министерства культуры республики Павел Гоккоев.
"На октябрь 2016 года в Карелии было всего два цифровых кинотеатра на базе муниципальных и государственных учреждений культуры, а к концу 2016 года кинотеатров стало пять. На сегодняшний день у нас уже восемь кинотеатров на базе учреждений культуры. В этом году при поддержке Фонда кино мы открываем еще три кинотеатра", — сказал Гоккоев.
По его словам, современные кинотеатры появятся в старинных карельских городах Пудож и Олонец, а также в поселке городского типа Калевала, где ранее жили рунопевцы. В настоящее время там фильмы не показывают.
"В районах республики появляются площадки с современным оборудованием для проката и просмотра кино. Если в 2016 году их посетили 63 тыс. человек, то в 2017 году — уже 170 тыс. человек. Больше 50% они показывают отечественное кино. В 2017 году муниципальные кинотеатры заработали почти 13,5 млн рублей", — отметил Гоккоев.
Он добавил, что по итогам 2017 года карельский приграничный город Сортавала стал в стране одним из лидеров по наполняемости кинотеатра зрителями. Кинотеатр на 400 мест здесь открылся в конце 2016 года.
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