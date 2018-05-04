В Карелии до конца года появятся три новых кинотеатра

ПЕТРОЗАВОДСК, 4 мая. / ТАСС /. Три новых муниципальных кинотеатра появятся в районных центрах Карелии до конца 2018 года при поддержке Фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии (Фонд кино). Об этом в пятницу ТАСС сообщил начальник отдела культурной политики министерства культуры республики Павел Гоккоев.

"На октябрь 2016 года в Карелии было всего два цифровых кинотеатра на базе муниципальных и государственных учреждений культуры, а к концу 2016 года кинотеатров стало пять. На сегодняшний день у нас уже восемь кинотеатров на базе учреждений культуры. В этом году при поддержке Фонда кино мы открываем еще три кинотеатра", — сказал Гоккоев.

По его словам, современные кинотеатры появятся в старинных карельских городах Пудож и Олонец, а также в поселке городского типа Калевала, где ранее жили рунопевцы. В настоящее время там фильмы не показывают.

"В районах республики появляются площадки с современным оборудованием для проката и просмотра кино. Если в 2016 году их посетили 63 тыс. человек, то в 2017 году — уже 170 тыс. человек. Больше 50% они показывают отечественное кино. В 2017 году муниципальные кинотеатры заработали почти 13,5 млн рублей", — отметил Гоккоев.

Он добавил, что по итогам 2017 года карельский приграничный город Сортавала стал в стране одним из лидеров по наполняемости кинотеатра зрителями. Кинотеатр на 400 мест здесь открылся в конце 2016 года.