Для участников Великой Отечественной войны в Соколиной горе прошёл праздничный концерт

В доме культуры «Чайка» АО « НПЦ газотурбостроения «Салют» состоялся торжественный концерт «Светлая память героям».

Директор предприятия по производству Михаил Скворцов и глава Совета депутато МО Соколиная гора Николай Прохоров обратились со словами чествования к зрителям-ветеранам, вспомнив не только сражения офицеров и солдат, но и тыловые станочные подвиги заводчан.

Районные и приглашенные артисты наполнили зал ДК «Чайка» душевными песнями военных лет, стихотворениями, посвящёнными героическому прошлому и подвигам бойцов. Выступающие также представили хореографические композиции. В числе артистов — финалисты заводского конкурса АО «НПЦ газотурбостроения „Салют“, коллективы дома культуры, а также русский народный хор им. М. Е. Пятницкого под руководством народной артистки России А. Пермяковой.

Фото: предоставлено Домом культуры „Чайка“.