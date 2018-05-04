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Для участников Великой Отечественной войны в Соколиной горе прошёл праздничный концерт
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Для участников Великой Отечественной войны в Соколиной горе прошёл праздничный концерт 

Управа района Соколиная гора 40 минут назад
Фото: Управа района Соколиная гора
В доме культуры «Чайка» АО «НПЦ газотурбостроения «Салют» состоялся торжественный концерт «Светлая память героям».
Директор предприятия по производству Михаил Скворцов и глава Совета депутато МО Соколиная гора Николай Прохоров обратились со словами чествования к зрителям-ветеранам, вспомнив не только сражения офицеров и солдат, но и тыловые станочные подвиги заводчан.
Районные и приглашенные артисты наполнили зал ДК «Чайка» душевными песнями военных лет, стихотворениями, посвящёнными героическому прошлому и подвигам бойцов. Выступающие также представили хореографические композиции. В числе артистов — финалисты заводского конкурса АО «НПЦ газотурбостроения „Салют“, коллективы дома культуры, а также русский народный хор им. М. Е. Пятницкого под руководством народной артистки России А. Пермяковой.
Фото: предоставлено Домом культуры „Чайка“.
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