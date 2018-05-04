Как они это придумали? — 2: топ самых трешевых названий екатеринбургских компаний

Фантазия екатеринбургских бизнесменов оказалась поистине необъятной. Вчера мы вам рассказали про самые трешевые названия наших компаний, но поняли, что показали вам далеко не всё, и решили сделать вторую серию.

Начнём нашу подборку с Роберта Дауни — младшего, а точнее с одной из его главных киноролей — Железного Человека (вчера как раз вышли новые «Мстители»)

В посёлке Монетном находится компания, которая занимается производством металлических изделий, и называется она, как вы уже догадались, «Железный человек».

В одной из кофеен Екатеринбурга можно купить себе стаканчик капучино и получить чек, на котором будет написано юридическое название фирмы — «Ту Пак жив». Раньше под этим названием существовали кофейни Ghetto Coffee и MOST coffee, но владелец их продал и сейчас они работают под другим юридическим лицом. Почему компания носит имя Шакура Тупака, бизнесмен объяснять не захотел.

А вот вам настоящее ми-ми-ми. В Академическом есть заведение «Мой бар» — юридически это ООО «Всем добра и котиков».

— Мы собрались с друзьями, решили, что котиков любим и пытаемся нести добро, и в голове родилась эта фраза, — рассказала Е1.RU идейный вдохновитель Есения Бочкарёва.

Турфирма под названием «Отдохнуть сибаса хочется» ещё не открылась — она зарегистрирована только в феврале этого года. Владелец бизнеса признался, что рассчитывает на двусмысленность фразы.

— Сибас — это рыба, но не все знают про это, — рассказал директор фирмы Владимир Тетюцких. — Русский язык многогранен, и я хотел это использовать в качестве такого провокационного шага. На логотипе будет «Отдохнуть хочется», а рядом рыбка будет. Но настоящие русские ведь сразу всё поймут.

Среди названий компаний оказалось немало «засекреченных» — « ЦРУ », «КГБ», « ФСБ » и «Большой брат», который, наверное, за кем-то следит. Есть пугающие «Монстр» и «Астрал».

Смотрите, что мы ещё нашли. Многие названия компаний подсказали наши читатели — за это спасибо.

А вот ещё несколько смешных и странных названий, как наших, так и иногородних. Изучайте.