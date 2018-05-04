Более 1 тыс. человек из 45 регионов России примут участие в «Марше жизни» 6 мая в лагере «Освенцим»

В концентрационном лагере Освенцим 6 мая состоится акция «Марш жизни», приуроченная ко Дню Победы. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации еврейских общин России (ФЕОР).

«Уже шестой год подряд молодежная делегация еврейской общины посетит концентрационный лагерь «Освенцим» в Польше, где почтит память 6 млн жертв Холокоста. Акция «Марш жизни» пройдет 6 мая накануне Дня победы. В «Марше жизни» примут участие более 1 тыс. человек от 18 до 30 лет из 45 городов России и стран СНГ. С момента первой акции количество участников выросло в 10 раз, в первый год существования в ней приняли участие 100 студентов», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что кроме самого марша, в «Освенциме» пройдет памятная церемония зажжения свечей и встреча с выжившими узниками концлагеря.

Молодежь в поездке будет сопровождать главный раввин России Берл Лазар и его отец, раввин города Милан, Моше Лазар, — они расскажут группе личную историю их семьи в период Второй Мировой войны.