Ещё
Более 1 тыс. человек из 45 регионов России примут участие в «Марше жизни» 6 мая в лагере «Освенцим»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Более 1 тыс. человек из 45 регионов России примут участие в «Марше жизни» 6 мая в лагере «Освенцим» 

Агентство «Москва» 2 часа назад
В концентрационном лагере Освенцим 6 мая состоится акция «Марш жизни», приуроченная ко Дню Победы. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации еврейских общин России (ФЕОР).
«Уже шестой год подряд молодежная делегация еврейской общины посетит концентрационный лагерь «Освенцим» в Польше, где почтит память 6 млн жертв Холокоста. Акция «Марш жизни» пройдет 6 мая накануне Дня победы. В «Марше жизни» примут участие более 1 тыс. человек от 18 до 30 лет из 45 городов России и стран СНГ. С момента первой акции количество участников выросло в 10 раз, в первый год существования в ней приняли участие 100 студентов», — говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что кроме самого марша, в «Освенциме» пройдет памятная церемония зажжения свечей и встреча с выжившими узниками концлагеря.
Молодежь в поездке будет сопровождать главный раввин России Берл Лазар и его отец, раввин города Милан, Моше Лазар, — они расскажут группе личную историю их семьи в период Второй Мировой войны.
«Мы считаем, что еврейская молодежь обязана знать об исторических предпосылках Холокоста, чтить память жертв трагедии. Посещение концентрационного лагеря для многих непростая задача, но мы полагаем, что это очень важно для глубокого осмысления понятия антисемитизма, его опасности в современном мире, я уверен, для молодежи это является хорошим уроком истории», — приводятся в сообщении слова президента ФЕОР Александра Бороды.
Агентство «Москва»: последние новости
Малоимущие семьи Реутова получили по 25 кг продуктовой помощи С.Собянин поздравил с 80-летием сценариста А.Инина Летний сезон в палеопарке Дарвиновского музея откроется 1 мая
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Агилера поразила Сеть новым сексуальным клипом6
Козловский рассказал о сексе на камеру с Зуевой23
Тест: помните ли вы фильм «Девчата»1
Почему Куравлева с красотками Гайдай вырезал из комедии
10 сериалов, которые смотрят запоем2
Видео
02:21
Вышел первый трейлер фильма «Робин Гуд: Начало»
Кино
02:05
Хабенский представил фильм «Собибор» в ООН
Кино
04:06
Агилера поразила Сеть новым сексуальным клипом
Концерты
04:42
Что интересует взрослых в детских мультиках
Кино
14:44
Звезды, которых застукали в неподходящий момент
Кино
04:21
Факты о Джеки Чане, которые вы точно не знали
Кино
06:06
Что стало с голливудскими знаменитостями
Кино
02:59
Почему Куравлева с красотками Гайдай вырезал из комедии
Кино
03:53
Дэдпул эротично станцевал в клипе Селин Дион
Концерты
01:00
Рыба выскочила из тарелки и напугала людей
Рестораны
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение