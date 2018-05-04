Более 1 тыс. человек из 45 регионов России примут участие в «Марше жизни» 6 мая в лагере «Освенцим» 

В концентрационном лагере Освенцим 6 мая состоится акция «Марш жизни», приуроченная ко Дню Победы. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации еврейских общин России (ФЕОР).
«Уже шестой год подряд молодежная делегация еврейской общины посетит концентрационный лагерь «Освенцим» в Польше, где почтит память 6 млн жертв Холокоста. Акция «Марш жизни» пройдет 6 мая накануне Дня победы. В «Марше жизни» примут участие более 1 тыс. человек от 18 до 30 лет из 45 городов России и стран СНГ. С момента первой акции количество участников выросло в 10 раз, в первый год существования в ней приняли участие 100 студентов», — говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что кроме самого марша, в «Освенциме» пройдет памятная церемония зажжения свечей и встреча с выжившими узниками концлагеря.
Молодежь в поездке будет сопровождать главный раввин России Берл Лазар и его отец, раввин города Милан, Моше Лазар, — они расскажут группе личную историю их семьи в период Второй Мировой войны.
«Мы считаем, что еврейская молодежь обязана знать об исторических предпосылках Холокоста, чтить память жертв трагедии. Посещение концентрационного лагеря для многих непростая задача, но мы полагаем, что это очень важно для глубокого осмысления понятия антисемитизма, его опасности в современном мире, я уверен, для молодежи это является хорошим уроком истории», — приводятся в сообщении слова президента ФЕОР Александра Бороды.