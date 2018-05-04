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В Кургане на сцене приставов сверкали «Хрустальные звездочки»
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В Кургане на сцене приставов сверкали «Хрустальные звездочки» 

Уральский меридиан 2 часа назад
Фото: Уральский меридиан
Погода с утра была хмурая, неприветливая, но в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Курганской области 4 мая было оживленно и ярко от детских, вдохновленных лиц. Накануне Дня Великой Победы юные артисты — участники регионального этапа фестиваля-конкурса «Хрустальные звездочки» подготовили весенний и яркий гала-концерт.
«Звуки фанфар, многоцветье нарядов, георгиевские ленточки на праздничной форме сотрудников службы, гостей из разных ведомств, ветеранов и атмосфера ожидания искрометных номеров конкурсантов. Мероприятие началось с торжественного награждения победителей и призеров регионального этапа конкурса. Дипломы, подготовленные службой судебных приставов, и подарки от ведомств в общей сложности получили 17 конкурсантов и творческих коллективов», — рассказали ИА «Уральский меридиан» в ресс-службе УФССП России по Курганской области.
А после начался концерт, на котором дети виртуозно играли на разных музыкальных инструментах, читали трогательные стихи, демонстрировали свое мастерство в бальных танцах. «Венский вальс» от ансамбля танца «Мечта», «Тарантеллла» от ансамбля «Галатея», любимая «Землянка»в исполнении Юлии Корюковой и Семена Вихарева, энергичная команда «Rockets Crew» из студии современного танца «Electrik light» и вызвавший бурю оваций ансамбль русской народной песни «Вольница» наполнили актовый зал сумасшедшим позитивом.
Концерт прошел на одном дыхании. Мальчишки, девчонки покорили присутствующих удивительными выступлениями, зрители горячо поддерживали их горячими аплодисментами.
Фото с сайта кurgan.ru.
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