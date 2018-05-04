Дома и самолеты обычных африканских правителей

Ник Глейс — фотограф из Англии. И он больше 3 лет посвятил съемкам самолетов и особняков африканских диктаторов. Естественно, их имена фотограф не называет, но, если верить слухам, среди них были президент Нигерии, король Свазиленда и глава Зимбабве.

Нику было очень сложно получать разрешения на съемку, но скоро она нашел правильную тактику. Однажды фотограф показал очередному «царьку» снимки роскошных аппартаментов и самолетов его соседа. После этого тот сразу дал добро на съемку своего летающего дворца, чтобы показать, что у него самолет не хуже. Благодаря таким состязаниям по роскоши, Ник Глейс и смог сделать столько фотографий.

Они летают на самолетах, отделанных золотом, в то время как народ умирает от нищеты и болезней. Оправдание кричащей роскоши из уст диктаторов звучит примерно так: «Это необходимо для повышения престижа страны и привлечения иностранных инвесторов».

Африканские диктаторы летают в Европу на самолетах за 400 млн долларов, которые внутри украшены золотом, шкурами и дорогими картинами. Обратно они летят с одеждой от дизайнеров, произведениями искусства и запредельно дорогими алкогольными напитками.

Особняк, который своим убранством демонстрирует любовь диктатора Зимбабве к своему народу:

Неплохо, не правда ли?