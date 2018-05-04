Ещё
Дома и самолеты обычных африканских правителей
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дома и самолеты обычных африканских правителей 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Ник Глейс — фотограф из Англии. И он больше 3 лет посвятил съемкам самолетов и особняков африканских диктаторов. Естественно, их имена фотограф не называет, но, если верить слухам, среди них были президент Нигерии, король Свазиленда и глава Зимбабве.
Нику было очень сложно получать разрешения на съемку, но скоро она нашел правильную тактику. Однажды фотограф показал очередному «царьку» снимки роскошных аппартаментов и самолетов его соседа. После этого тот сразу дал добро на съемку своего летающего дворца, чтобы показать, что у него самолет не хуже. Благодаря таким состязаниям по роскоши, Ник Глейс и смог сделать столько фотографий.
Они летают на самолетах, отделанных золотом, в то время как народ умирает от нищеты и болезней. Оправдание кричащей роскоши из уст диктаторов звучит примерно так: «Это необходимо для повышения престижа страны и привлечения иностранных инвесторов».
Африканские диктаторы летают в Европу на самолетах за 400 млн долларов, которые внутри украшены золотом, шкурами и дорогими картинами. Обратно они летят с одеждой от дизайнеров, произведениями искусства и запредельно дорогими алкогольными напитками.
Особняк, который своим убранством демонстрирует любовь диктатора Зимбабве к своему народу:
Неплохо, не правда ли?
Карельские вести: последние новости
Самые неудачные восковые фигуры мировых знаменитостей Учил целоваться в лифте: за педофилию осужден продюсер «Джинсовых мальчиков» А вы живете сладкой жизнью?
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Агилера поразила Сеть новым сексуальным клипом6
Козловский рассказал о сексе на камеру с Зуевой23
Тест: помните ли вы фильм «Девчата»1
Почему Куравлева с красотками Гайдай вырезал из комедии
10 сериалов, которые смотрят запоем2
Видео
02:21
Вышел первый трейлер фильма «Робин Гуд: Начало»
Кино
02:05
Хабенский представил фильм «Собибор» в ООН
Кино
04:06
Агилера поразила Сеть новым сексуальным клипом
Концерты
04:42
Что интересует взрослых в детских мультиках
Кино
14:44
Звезды, которых застукали в неподходящий момент
Кино
04:21
Факты о Джеки Чане, которые вы точно не знали
Кино
06:06
Что стало с голливудскими знаменитостями
Кино
02:59
Почему Куравлева с красотками Гайдай вырезал из комедии
Кино
03:53
Дэдпул эротично станцевал в клипе Селин Дион
Концерты
01:00
Рыба выскочила из тарелки и напугала людей
Рестораны
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение