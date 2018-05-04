В Ростове на 9 мая снова реконструируют атмосферу 1945 года

В Ростове-на-Дону второй год подряд на 9 мая пройдет арт-проект «Рио Рита — Радость Победы». В его рамках организаторы постараются воссоздать атмосферу победного мая 1945 года. Ростовчан и гостей города ждут в парке имени 1 Мая с 18 до 21 часов. В это время военный духовой оркестр будет играть музыку 1930-40 годов (и немного — более поздних).

Арт-проект «РиоРита — радость Победы» — первая в России культурная реконструкция городской атмосферы Дня Победы. Атмосфере мероприятия должны поспособствовать аутентичные костюмы, стилизованная торговля мороженым, газировкой и пирожками, воздушные шары, оригинальные фотостенды.

«Мы вновь пробуем воссоздать атмосферу праздника, искренней радости, которая объединила всех 73 года назад», — рассказали организаторы арт-проекта.