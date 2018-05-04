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Четыре новых бронзовых воина охраняют ростовчан на Пушкинской
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Четыре новых бронзовых воина охраняют ростовчан на Пушкинской 

Деловое сообщество 2 часа назад
Фото: Деловое сообщество
Четыре монумента, символизирующие самые кровопролитные войны открыли перед входом в штаб ЮВО. Таким образом решено было увековечить память о столетнем юбилее СКВО. Монумент посвящен памяти участников разных войн: Гражданской, Великой Отечественной, Афганской и «Вежливым людям» украсил центр Ростова. Бессменные часовые заняли свой пост, некоторые из них держат в руках оружие, некоторые обнимают детей, а фигуре маленькой девочки даже дали в руки школьный мелок. И кто-то уже вывел им на постаменте белую надпись «Мир».
Работу над монументом вели несколько ростовских мастеров. С виду скульптуры похожи на бронзовые, однако внутри у них бетон. Гипсовые слепки изготовили больше двух недель назад, готовыми скульптурами уже полюбовались сотрудники штаба, однако официальное открытие состоялось сегодня, 4 мая.
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