Внутри гостиницы «Националь»: зеркало из Аничкова дворца и бассейн на крыше

За более чем вековую историю «Националь» принимал последнего русского царя, становился общежитием для советской номенклатуры, был резиденций 16 иностранных посольств и дипломатических миссий, а также любимым местом артистов, политиков и голливудских звезд. Корреспонденты РИАМО провели день в легендарной гостинице и узнали, что видно из номера Ленина, где любят останавливаться знаменитости, и в чем секрет невесомой лестницы. Места с историей: бассейн «Чайка», где снимали «Розыгрыш» и «Ночной дозор» >>

Идея строительства гостиницы «Национальная» возникла еще в царской России, в 1899 году. На ее месте тогда стояли старые малоэтажные постройки, принадлежащие Варваринскому акционерному обществу. Так как дохода от них не было, а расположение было более чем привлекательным, их решили снести и построить первоклассный отель, рассказывают на экскурсии.

Здание гостиницы с ресторанами, читальным залом, электрическими лифтами, невесомой мраморной лестницей и ваннами в номерах было построено в 1902 году по проекту петербургского архитектора Александра Иванова

В строительстве парадной лестницы архитектор использовал новый подход — ажурные мраморные ступеньки без косоуров, что создает ощущение, будто они парят в воздухе. На самом деле металлоконструкции, на которых они крепятся, спрятаны в стене. На высоте курантов: что находится внутри Спасской башни Кремля >>

С лестницы из витражного окна сегодня открывается вид на бар «Александровский», но когда-то здесь был хозяйственный двор. Витражи были поставлены специально, чтобы он не бросался в глаза посетителям.

Открылась гостиница в 1903 году и сразу попала в список главных достопримечательностей города в путеводителе «По Москве». На тот момент в ней было 160 номеров, которые предназначались для размещения высокопоставленных иностранных гостей и представителей российской государственной и военной элиты, а также писателей и актеров.

В то время в «Национале» останавливались граф Шереметьев, балерина Анна Павлова , французский писатель Анатоль Франц, английский писатель Герберт Уэллс и многие другие. Места с историей: трамвайное депо в Коломне >>

Первый этаж, который сегодня усеян ресторанами и конференц-залами, всегда сдавался в аренду. Например, в начале 20 века пол-этажа занимал чаеторговец Перлов.

Гостиница поражала своей роскошью уже снаружи: фасады были отделаны природным камнем, керамической плиткой и лепниной, угловой аттик украшен майоликовыми панно.

Внутренняя отделка «Националя» за век почти не изменилась — на входе в вестибюль и сегодня гостей встречают фигуры атлантов, установленные у входа в электрические лифты в старинном обрамлении, на этажи ведет мраморная лестница, свет на которую падает из витражных окон. Пол выложен мозаикой. Внутри гостиницы «Украина»: марокканская спальня и Москва в миниатюре >>

На экскурсии рассказывают, что для того времени электрические лифты с механическими дверьми были редкостью, поэтому их обслуживали специальный смотритель и портье, который открывал двери и впускал посетителей в кабину лифта.

Второй этаж тоже нежилой. Еще до революции его заняли рестораны, которые в советское время назвали в честь городов Золотого кольца России. Сегодня тут размещены банкетные залы и видовые рестораны, где устраивают показы мод, фотосессии и празднуют свадьбы.

Первым залом был «Московский» с лучшим видом на Кремль, именно здесь сегодня находится одноименный ресторан авторской кухни. Внутри Собора Василия Блаженного: потолок‑калейдоскоп и галереи с видом на Кремль >>

Рядом с ним — «Суздаль», зал с видом на Тверскую улицу и Охотный ряд. На экскурсии рассказывают, что раньше в этом зале был ресторан, где любили завтракать художники и литераторы. Одним из таких был Андрей Иогансон, который запечатлел строящуюся гостиницу «Москва», именно этот набросок красуется на этикетке водки «Столичная».

Еще один зал с историей — «Кострома», который в 30-е годы прошлого века занимала детская комната. Он без вида, но зато с живописными потолком, на котором изображены детские игрушки. Когда-то здесь работали педагоги, и с ними можно было оставить детей.

Но сохранить отделку и архитектурный стиль оказалось не так-то просто. Из-за своего местоположения гостиница всегда оказывалась в эпицентре исторических событий. После Октябрьской революции 1917 года она на 15 лет стала Первым Домом Советов, куда переехала советская власть, не сильно заботившаяся о сохранении интерьера номеров и мебели. А в 1930-е годы здание стало гостиницей для иностранцев «Интурист». Фабрика «Большевик»: перфомансы в кондитерской и кофейня в котельной >>

Номера начинаются с третьего этажа, самый известный из них 107-й, который занимали Ленин с Крупской. Как и положено люксам, номер был двухкомнатный, с предбанником. На экскурсии рассказывают, что одну комнату занимали жена и сестра вождя, другую с кабинетом — он сам.

Номер Ленина пользуется большой популярностью и по сей день. Здесь останавливаются любители истории, в том числе иностранцы. По словам консьержей, из номера Ленина открывается лучший вид на мавзолей.

У молодоженов пользуется спросом 101-й президентский люкс по цене 58 тысяч рублей/сутки, который называется «Гостиная Людовика XVI». Со времен открытия гостиницы в нем сохранился только камин. В 30-е годы прошлого века он был обставлен антиквариатом из разных эпох, чтобы впечатлить иностранных туристов. В советское время тут останавливались иностранные дипломаты, губернаторы и высокопоставленные члены монархических семей.

Больше всего внимание привлекает зеркало из фонда Аничкова дворца в Санкт-Петербурге, которое старше гостиницы на два века. Под зеркало в номер подбирали остальную мебель — люстру из Кузнецовского фарфора конца 19-го столетия, английские часы, которые были в виде Самсона, разрывающего пасть льва, и канделябры начала 19-го века. Москва сейчас и 100 лет назад>>

Еще один вип-номер с историей — президентский люкс 115 с видом на Кремль, Александровский сад и Тверскую улицу, раньше носил название «Гостиной Людовика XV». В разное время в нем останавливались члены королевских семей, иностранные дипломаты, князь Александр Михайлович, председатель ВЦИК Яков Свердлов и др.

У этого номера расписной потолок, гарнитур из карельской березы, фарфоровая ваза с портретом Наполеона Бонапарта и Жозефины Богарнэ, а также черный салонный рояль, на котором при желании можно сыграть.

В годы ВОВ гостиницу заселили лидеры антифашистского сопротивления и представители Красного Креста . Обслуживать ее практически было некому, так как персонал ушел на фронт. Поэтому неудивительно, что после войны здание обветшало. Но реконструкции пришлось ждать почти 40 лет.

Обновленную гостиницу открыли в 1995 году. Из-за новых этажей номеров стало более 200, среди которых 55 люксов и более 30 с видом на Красную площадь.

На крыше гостиницы появился тренажерный зал и бассейн с видом на центр Москвы, которым бесплатно могут воспользоваться постояльцы. Поплавать с видом на Москву могут и просто посетители гостиницы за 1,8 тысячи рублей в день. От Мажорного до Последнего: откуда взялись необычные названия улиц в Москве >>