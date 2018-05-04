Чем заняться весной и летом в «Порт Севкабель»?

Проект «Порт Севкабель» заработал в полную силу: что смотреть, слушать и под кого танцевать в новом сезоне — в нашем практичном гиде.

Быть!

Стим-панк фактуру «Порт Севкабеля» и его урбанистический вид на залив и футуристические конструкции ЗСД оценили организаторы ивентов. Сюда перебрались Urban Culture Festival (7-8 июля), на котором выступят номинанты «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» хип-хоп проект «Аигел» и витч-хаус дуэт IC3PEAK. Здесь 19 мая пройдет своя версия Ночи музеев — с выставкой ретро-автобусов, а также маркет «Интеллигентная барахолка» (12-13 мая).

Смотреть!

С конца апреля в пространстве идет экспозиция об отсутствии коммуникации в совриске «Lingwe universala». 6 мая ее сменит однодневный международный флешмоб BYOB («Bring Your Own Beamer» — «Принеси свой проектор»): любой медиа-художник может представить свои видеоинсталляции, которые будут транслировать на площадке в 1,5 тысячи квадратных метров.

Танцевать!