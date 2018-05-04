Уикенд в Курске с 5 по 6 мая

Фестиваль ALL SEASONS ROCK, танцевальные батлы, концерт группы «Эхопрокуренныхподъездов» — как весело и с пользой провести эти выходные в городе.

5 мая Курский ипподром, ул. Магистральная, 42Открытие бегового сезона10:00 На территории новой конно-спортивной школы в 10 утра пройдёт торжественное открытие. Затем — турнир по конкуру. В 12:00 — открытие бегового сезона на территории ипподрома. Тут пройдут испытания лошадей, по итогам которых будут разыграны традиционные призы. На территории имеется буфет, так что без чая, кофе и освежающих напитков не останетесь.

Для зрителей вход свободный

ДК ВОГ, ул. К. Либкнехта, 31ALL SEASONS ROCK18:00 Фестиваль ALL SEASONS ROCK — не разовое мероприятие, а скорее концертная организация, которая обещает радовать киловаттами звука систематически. Создатели объединения настроены серьезно и подобные фестивали организуют не в первый раз. Особенность мероприятий в том, что почти все музыканты — жители Курска. Организаторы фестиваля отсматривают талантливых ребят, которые пишут им в группу о желании выступить, и ищут свежую кровь. Достойным дают согласие. Обещают качественное световое оформление и звук, несмотря на то что концерты позиционируются как «антикризисные». Билеты продаются в магазинах «Сингл-М» и «Драйв».

6 мая Летняя площадка «МегаГРИНН»Танцевальные батлы среди команд города STREETDANCE 14:00 Подробности по телефону: 733-541Вход свободный

Арт-площадка «Артис»Семейный мастер-класс «Ключница»16:00 Мастерская «Живое дерево» предлагает самим сделать деревянную ключницу. Если вы хотели научиться делать что-то своими руками, но не знали, как начать — это для вас. Ключница — вещь не только стильная, но и полезная — средство от вечно теряющихся ключей, которые чинно будут висеть в одном месте. Кроме того, мастер-класс позиционируется как семейный, а значит, дает возможность увидеть близких где-нибудь кроме как за завтраком на кухне.

Стоимость: 1500 рублей, материалы включены в стоимость. Записаться на мастер-класс можно по телефону 550-885 Римско-католический приход Успения Божией Матери, ул. Марата, 31Музыка Италии и Германии эпохи барокко18:00 Предлагаем переместиться на пару веков назад и окунуться в эпоху рыцарей и прекрасных дам. Концерт инструментальной музыки в Католическом храме создаст атмосферу полного погружения. В программе — камерная музыка и духовные композиции для органа. Исполнят Баха, Вивальди и Сабадини. Музыкантов организаторы пригласили из Москвы: ведущие партии отдали Ладе Морозовой на скрипке и Екатерине Дубравской на органе. Вход на концерт будет по пригласительным билетам, которые можно купить в ЦУМе . А если совсем не успеваете — за полчаса до начала концерта в самом храме.

Стоимость: благотворительный взнос 300 рублей

«Мастерская», ул. ВатутинаКонцерт группы «Эхопрокуренныхподъездов»19:00 Подробно о нем мы писали здесь.

По материалам интернет-журнала «Морс» и группы ВК «Мероприятия Курска».