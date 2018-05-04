В Петербурге 13 ветеранов Великой Отечественной войны получили новые квартиры

В Санкт-Петербурге 13 ветеранов Великой Отечественной войны получили ключи от новых квартир, сообщает Inforeactor.

Документы на жильё вручал губернатор Георгий Полтавченко . Он поблагодарил ветеранов за то, что благодаря им нынешнее поколение может жить, работать и воспитывать детей. «За это вам низкий поклон и огромное спасибо, дорогие ветераны», — сказал Полтавченко.

Губернатор подчеркнул, что власти продолжают работу по улучшению жилищных условий участников Великой Отечественной войны.

В 2017 году в Санкт-Петербурге на жилищный учёт поставили 168 ветеранов, более ста из них уже получили квартиры, 36 участникам ВОВ выплатили субсидии на приобретение жилья.