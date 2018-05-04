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В Петербурге 13 ветеранов Великой Отечественной войны получили новые квартиры
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В Петербурге 13 ветеранов Великой Отечественной войны получили новые квартиры 

Парламентская газета 37 минут назад
Фото: Парламентская газета
В Санкт-Петербурге 13 ветеранов Великой Отечественной войны получили ключи от новых квартир, сообщает Inforeactor.
Документы на жильё вручал губернатор Георгий Полтавченко. Он поблагодарил ветеранов за то, что благодаря им нынешнее поколение может жить, работать и воспитывать детей. «За это вам низкий поклон и огромное спасибо, дорогие ветераны», — сказал Полтавченко.
Губернатор подчеркнул, что власти продолжают работу по улучшению жилищных условий участников Великой Отечественной войны.
В 2017 году в Санкт-Петербурге на жилищный учёт поставили 168 ветеранов, более ста из них уже получили квартиры, 36 участникам ВОВ выплатили субсидии на приобретение жилья.
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