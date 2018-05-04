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На мастер-классе в библиотеке № 178 научили разрисовывать тару для консервирования
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На мастер-классе в библиотеке № 178 научили разрисовывать тару для консервирования 

Твоя Газета 1 час назад
Фото: Твоя Газета
К дачному сезону в детской библиотеке № 178 — культурном центре им. Агнии Барто провели мастер-класс по изготовлению красочной, яркой тары для консервирования овощей и фруктов.
Поскольку совсем скоро наступит сезон летних заготовок и в ознаменование Праздника весны и труда в библиотеке собрали творческих и трудолюбивых ребят на мастер-класс «Дачные старания». В ходе увлекательного занятия юные мастера учились разрисовывать стеклянные и пластиковые банки для будущих варений и солений, чтобы летние заготовки были не только вкусными, но на полке выглядели очень аппетитно.
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