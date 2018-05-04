Для ребят из Печатников провели урок рукоделия

Ребята из Печатников — подопечные ГБУ ЦСПСиД «Печатники» — стали участниками необычного мастер-класса — их научили использовать в своих поделках капсулы из «Киндер сюрприза». Информация об этом появилась на официальном портале социального учреждения.

«Поделки из таких яиц входят в число самых любимых у детей, поскольку из капсул можно сотворить что-то необычное. Поэтому если у вас хранится множество таких пластиковых контейнеров, не торопитесь их выбрасывать, а попробуйте что-нибудь смастерить. Ребята смастерили необычные поделки из футлярчиков», — говорится в сообщении.

Подробнее о мероприятиях центра: cspsid-pechatniki.ru. (то)