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Для ребят из Печатников провели урок рукоделия
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Для ребят из Печатников провели урок рукоделия 

Управа района Печатники города Москвы 1 час назад
Ребята из Печатников — подопечные ГБУ ЦСПСиД «Печатники» — стали участниками необычного мастер-класса — их научили использовать в своих поделках капсулы из «Киндер сюрприза». Информация об этом появилась на официальном портале социального учреждения.
«Поделки из таких яиц входят в число самых любимых у детей, поскольку из капсул можно сотворить что-то необычное. Поэтому если у вас хранится множество таких пластиковых контейнеров, не торопитесь их выбрасывать, а попробуйте что-нибудь смастерить. Ребята смастерили необычные поделки из футлярчиков», — говорится в сообщении.
Подробнее о мероприятиях центра: cspsid-pechatniki.ru. (то)
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