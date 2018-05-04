Читатели библиотеки на Ухтомской обсудили творчество Веры Чаплиной

В библиотеке № 120 на Ухтомской улице 29 апреля состоялось очередное занятие в клубе «Живая планета». На этот раз юные читатели отметили юбилей замечательной детской писательницы Веры Чаплиной . Об этом рассказали в администрации учреждения культуры.

— Мы читали рассказы, смотрели диафильм о судьбе львицы по имени Кинули. Затем была проведена игра-викторина по произведениям писательницы. Завершилось занятие творческой мастерской, в ходе которой ребята сделали веселых львят, — сообщили в администрации.

Напомним, что библиотека расположена по адресу улица Ухтомская, дом 21, строение 1. (ео)