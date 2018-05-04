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Читатели библиотеки на Ухтомской обсудили творчество Веры Чаплиной
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Читатели библиотеки на Ухтомской обсудили творчество Веры Чаплиной 

Управа района Лефортово 1 час назад
Фото: Управа района Лефортово
В библиотеке № 120 на Ухтомской улице 29 апреля состоялось очередное занятие в клубе «Живая планета». На этот раз юные читатели отметили юбилей замечательной детской писательницы Веры Чаплиной. Об этом рассказали в администрации учреждения культуры.
— Мы читали рассказы, смотрели диафильм о судьбе львицы по имени Кинули. Затем была проведена игра-викторина по произведениям писательницы. Завершилось занятие творческой мастерской, в ходе которой ребята сделали веселых львят, — сообщили в администрации.
Напомним, что библиотека расположена по адресу улица Ухтомская, дом 21, строение 1. (ео)
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