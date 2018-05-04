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Участники центра «TVоя перспектива» подведут итоги творческого сезона
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Участники центра «TVоя перспектива» подведут итоги творческого сезона 

Мои Черемушки 1 час назад
Фото: Мои Черемушки
17 мая в малом зале центра культуры и искусства «Меридиан» участники и преподаватели центра детского и юношеского телевидения «TVоя перспектива» подведут итоги уходящего творческого сезона.
В рамках отчетной программы юные журналисты, блоггеры и телеведущие, операторы и режиссеры представят свои творческие работы, а их наставники расскажут, каким был уходящий творческий сезон для дружной телевизионной команды. На сцене малого зала состоится выступление юных ведущих, демонстрирующих основные навыки, которыми должен овладеть каждый воспитанник центра — искусство публичного выступления, актерское мастерство, умение работать в команде и импровизировать.
В завершении праздника юным журналистам будут вручены благодарности за творческие достижения, активное и плодотворное участие в концертных программах. Вход на мероприятие свободный, через корпус «Кружки».
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