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В Ярославле прошел фестиваль-конкурс «Мы этой памяти верны» среди участников отрядов «Юный друг полиции»
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В Ярославле прошел фестиваль-конкурс «Мы этой памяти верны» среди участников отрядов «Юный друг полиции» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
4 мая УМВД России по Ярославской области совместно с Центром патриотического воспитания организован фестиваль-конкурс «Мы этой памяти верны» среди отрядов правоохранительной направленности «Юный друг полиции», посвященный Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Основной целью проведения фестиваля является воспитание у молодежи уважения к Воинской Славе и памяти Героев Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г., осознания роли детей в Великой Победе над фашизмом, развитие у подрастающего поколения эстетического и нравственного восприятия, чувства патриотизма через изучение исторического и культурного наследия страны.
В мероприятии приняли участие около 200 ребят из всех муниципальных районов региона, выступили 28 коллективов из Ярославля, Угличского, Некрасовского, Брейтовского, Первомайского и других районов области. Дети читали стихи, посвященные подвигам героев, защищавших Родину, пели песни и показывали танцевальные номера. Участники были одеты в костюмы, стилизованные под военную форму.
Номинации фестиваля-конкурса: вокально-инструментальная композиция, художественное чтение, видеоролик.
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