«Это фиаско для Васькова». В Миассе на проверяющих обрушился потолок скандального детского сада

Утром 4 мая рухнула часть потолка в здании бывшего частного детского сада «Умка», который был выкуплен местными властями по заведомо завышенной цене. Как сообщает агентство Newsmiass, в момент ЧП детей в помещении не было, зато там находились аудиторы Контрольно-счетной палаты. Они-то и стали свидетелями того, как со второго этажа упала потолочная плитка.

Напомним, депутат Миасского городского округа Николай Рындин , эксперт Сергей Богатырев , начальник отдела дошкольного образования администрации города Татьяна Биева, а также один из местных жителей обвиняются в получении взятки в размере 8 миллионов рублей. По версии следствия, именно такая сумма была переплачена из городского бюджета при покупке детсада. Фигуранты уголовного дела арестованы до 29 мая.

«Если не козни недоброжелателей (в Миассе все возможно), то запас прочности (везения) у мэра Васькова поисчерпался. Обрушение потолка на глазах у ревизоров, как раз проверявших состояние садика, на который выделялись бюджетные средства — это фиаско», — прокомментировал в своем Telegram-канале миасский инцидент политолог Александр Мельников

Как ранее сообщал «ФедералПресс», недавно депутаты большинством голосов отклонили отчет главы Миасса Геннадия Васькова по итогам работы в 2017 году. Политологи всегда отмечали этот город в числе самых конфликтных: борьба за власть и бизнес там продолжается еще с 90-ых годов.