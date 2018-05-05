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Во время проверки в детсаду Миасса обрушился потолок
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Во время проверки в детсаду Миасса обрушился потолок 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В филиале детсада «Умка» в Миассе обрушился фрагмент потолка.
Инцидент произошел в тот момент, когда в здании работала специальная комиссия Контрольно-счетной палаты. По словам заведующей детсадом, никто из экспертов не пострадал, хотя на место выезжали представители МЧС и других профильных служб. Дети в тот момент находились на прогулке.
Филиал детсада попал в поле зрения правоохранительных структур в декабре прошлого года. Администрация купила для его размещения здание, изначально построенное под магазин. Соответственно, оно не было приспособлено для дошкольного учреждения.
Кроме того, администрация приобрела его по сильно завышенной цене, что стало поводом для возбуждения уголовных дел о взятках в особо крупном размере и посредничестве. Под взяткой в данном случае подразумевается не прямая передача денег, а разница в стоимости помещения.
За участие в незаконной сделке арестованы депутат Николай Рындин, выступавший как посредник, и начальник отдела дошкольного образования Татьяна Биева.
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