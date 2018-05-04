Выходные 5-6 мая в Белгороде: Бал Победы, велопробег и ART-фестиваль 

Арт-фестиваль
В Белгороде в пятый раз пройдет открытый городской ART-фестиваль. В 15.00 старт фестивалю дадут барабанщики из DRUMANIA. Также начнут работать выставки, фотоэкспозиции и зона кейтеринга.
Гостей фестиваля ждет множество мастер-классов по живописи и декоративно-прикладному искусству, экзотические танцы, клоуны, выступления стендаперов, вокалистов, музыкантов и чтецов.
Впервые для всех желающих будет работать «Свободный микрофон». Полную программу фестиваля можно посмотреть здесь.
Что: фестиваль
Где: Белгородский Арбат
Когда: 5 мая с 15.00 до 20.00 Обзорные экскурсии по городу
Экскурсаводы познакомят жителей и гостей Белгорода с культурными памятниками города и их историей, расскажут, где находится исторический центр современного Белгорода и почему Свято-Троицкий собор называют «собором, которого нет».
Что: экскурсии
Где: старт от Парка Победы
Когда: 5-6 мая в 11.00, 13.00 и 15.00 Бал Победы
Бал под открытым небом в преддверии Дня Победы пройдет в Белгороде пятый раз. Молодежь Белогорья закружится в «Мелодиях победного вальса». Для участия в бале необходимо оставить свои контакты в группе «Вконтакте». Что: бал Где: площадь Центра молодежных инициатив
Когда: 6 мая в 15.00 Велопробег Победы
В Белгороде пройдет велопробег в честь победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов. Стартует велопробег в 9.30 от центральной проходной ООО «Белэнергомаш — БЗЭМ».
Маршрут велопробега пройдёт по центральным улицам Белгорода, через посёлок Разумное до Нижнего Ольшанца и обратно, всего около 33 км. Средняя скорость движения не будет превышать 13-15 км/ч. В Нижнем Ольшанце велосипедисты смогут подкрепиться полевой кухней. Правила участия в велопробеге можно посмотреть в официальной группе в соцсети.
Что: Велопробег Победы
Где: центральной проходной ООО «Белэнергомаш — БЗЭМ»
Когда: 5 мая в 9.00 Общегородская зарядка
На вторую открытую городскую зарядку в стиле BODY PUMP приглашают всех желающих в эту субботу, 5 мая. Тренер Наталья Ситникова проведет мастер-класс по становой тяге или приседаниям.
Что: зарядке
Где: Парк Победы
Когда: 5 мая в 10.00 Фестиваль «Фомина Яишня»
Хотите попасть в Яйцеград? На казачьем стане «Сосновое» в городе Новый Оскол пройдет традиционный фестиваль «Фомина яишня».
На центральной площади «Яйцеграда» откроют памятник Сковородке с яичницей. Гостей фестиваля ждёт не только вкусная яичница, но и сковородочные поединки, тематические фотозоны, катание на лошадях и оригинальные сувениры.
Что: фестиваль традиционной культуры и быта
Где: Новый Оскол
Когда: 5 мая в 13.00 Лекция о Пикассо
Очередную «живую лекцию» от фестиваля искусств АРТ-ОКНО проведут в Белгороде. На этот раз героем станет Пабло Диего Хосе Франсиско де Паула Хуан Непомусено Мария де лос Ремедиос Сиприано де ла Сантисима Тринидад Мартир Патрисио Руис и Пикассо — испанский художник, скульптор, график, театральный художник, керамист и дизайнер.
Белгородцы узнают, что за гений стоит за именем-скороговоркой, за что его любили и ненавидели женщины и зачем он разобрал реальность на запчасти. Бесплатные билеты можно получить здесь.
Что: лекция
Где: городское кафе «Орион»
Когда: 6 мая в 18.30