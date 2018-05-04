Выходные 5-6 мая в Белгороде: Бал Победы, велопробег и ART-фестиваль

Арт-фестиваль

В Белгороде в пятый раз пройдет открытый городской ART-фестиваль. В 15.00 старт фестивалю дадут барабанщики из DRUMANIA. Также начнут работать выставки, фотоэкспозиции и зона кейтеринга.

Гостей фестиваля ждет множество мастер-классов по живописи и декоративно-прикладному искусству, экзотические танцы, клоуны, выступления стендаперов, вокалистов, музыкантов и чтецов.

Впервые для всех желающих будет работать «Свободный микрофон». Полную программу фестиваля можно посмотреть здесь.

Что: фестиваль

Где: Белгородский Арбат

Когда: 5 мая с 15.00 до 20.00 Обзорные экскурсии по городу

Экскурсаводы познакомят жителей и гостей Белгорода с культурными памятниками города и их историей, расскажут, где находится исторический центр современного Белгорода и почему Свято-Троицкий собор называют «собором, которого нет».

Что: экскурсии

Где: старт от Парка Победы

Когда: 5-6 мая в 11.00, 13.00 и 15.00 Бал Победы

Бал под открытым небом в преддверии Дня Победы пройдет в Белгороде пятый раз. Молодежь Белогорья закружится в «Мелодиях победного вальса». Для участия в бале необходимо оставить свои контакты в группе «Вконтакте». Что: бал Где: площадь Центра молодежных инициатив

Когда: 6 мая в 15.00 Велопробег Победы

В Белгороде пройдет велопробег в честь победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов. Стартует велопробег в 9.30 от центральной проходной ООО «Белэнергомаш — БЗЭМ».

Маршрут велопробега пройдёт по центральным улицам Белгорода, через посёлок Разумное до Нижнего Ольшанца и обратно, всего около 33 км. Средняя скорость движения не будет превышать 13-15 км/ч. В Нижнем Ольшанце велосипедисты смогут подкрепиться полевой кухней. Правила участия в велопробеге можно посмотреть в официальной группе в соцсети.

Что: Велопробег Победы

Где: центральной проходной ООО «Белэнергомаш — БЗЭМ»

Когда: 5 мая в 9.00 Общегородская зарядка

На вторую открытую городскую зарядку в стиле BODY PUMP приглашают всех желающих в эту субботу, 5 мая. Тренер Наталья Ситникова проведет мастер-класс по становой тяге или приседаниям.

Что: зарядке

Где: Парк Победы

Когда: 5 мая в 10.00 Фестиваль «Фомина Яишня»

Хотите попасть в Яйцеград? На казачьем стане «Сосновое» в городе Новый Оскол пройдет традиционный фестиваль «Фомина яишня».

На центральной площади «Яйцеграда» откроют памятник Сковородке с яичницей. Гостей фестиваля ждёт не только вкусная яичница, но и сковородочные поединки, тематические фотозоны, катание на лошадях и оригинальные сувениры.

Что: фестиваль традиционной культуры и быта

Где: Новый Оскол

Когда: 5 мая в 13.00 Лекция о Пикассо

Очередную «живую лекцию» от фестиваля искусств АРТ-ОКНО проведут в Белгороде. На этот раз героем станет Пабло Диего Хосе Франсиско де Паула Хуан Непомусено Мария де лос Ремедиос Сиприано де ла Сантисима Тринидад Мартир Патрисио Руис и Пикассо — испанский художник, скульптор, график, театральный художник, керамист и дизайнер.

Белгородцы узнают, что за гений стоит за именем-скороговоркой, за что его любили и ненавидели женщины и зачем он разобрал реальность на запчасти. Бесплатные билеты можно получить здесь.

Что: лекция

Где: городское кафе «Орион»

Когда: 6 мая в 18.30