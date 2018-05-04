В МГИМО прошел традиционный Фестиваль французского языка

Студенты блистали в этом году на фееричной сцене фестиваля, который не оставили без внимания также и магистранты и даже выпускники университета.

Яркие и талантливые студенты 1 курса МЭО Александра Платонова , Мария Старченко, Андрей Лонгли были ведущими концерта в этот раз.

Традиционно открытие фестиваля началось с творческого музыкального номера. Карлен Микоян исполнил песню Salut и приготовил зал к началу мероприятия, зарядив всех зрителей позитивными эмоциями.

Следующие выступающие решили немного отойти от музыкальной тематики и исполнили сценку Une rencontre peu ordinaire, в которой в сатирической манере обыграли несколько пройденных сюжетов из учебника французского языка, что вышло довольно весело. Сразу после этого Антон Осенний погрузил всех гостей вечера в атмосферу романтического XIX века с его балами и огромными холлами песней Valses de Vienne.

Почтить память Дмитрия Хворостовского решили студенты нескольких курсов МБДА и МЭО, предоставив вниманию зрителей трогательный танец под аккомпанемент песни «Doucement, doucement» в исполнении легенды оперного пения. Продолжением этой лирической ноты стала прекрасная песня Шарля Азнавура Toi et moi, спетая студентом 3 курса МЭО Камилем Бакировым. Великолепная игра на гитаре и проницательный голос исполнителя не оставили равнодушным никого из гостей этого красочного фестиваля.

Очень иронично и профессионально удалось студентам 1 курса ФПЭК обыграть песню Поля Мизраки «Tout va très bien, Madame la Marquise». Каждый из них перевоплотился в одного из рабочих поместья Маркизы и с легким юмором сообщал ей плохие новости, от которых та чувствовала себя все хуже и хуже.

Первым сюрпризом в программе фестиваля стало видеообращение выпускницы 2017 года, ныне работающей в посольстве России в Бельгии, Маргариты Климановой, которая прошлась не только по старым улицам Брюсселя и морскому побережью Остенде, но и показала всем гостям лучшие бельгийские деликатесы.

Леденящую кровь сценку La route des fantômes подготовили студенты 3 МБДА, которые эффектно перевоплотились в привидения и под сопровождение нагнетающей музыки рассказывали печальные истории живших когда-то в замках девушек, а также искателей приключений, мечтавших попытать счастье в развалинах старых поместий. Закончилось все зверским «убийством» ведущего сценки, что не могло не оставить отпечатка на эмоциях всех сидящих в зале.

Спасти зрителей от столь страшных призраков прошлого решили также студенты 3 курса МБДА, которые с экранов перенесли в жизнь очень популярное во Франции шоу «Qui veut gagner des …». Участниками сего представления стали все гости фестиваля, которые должны были правильно отвечать на вопросы, а в качестве награды за правильный ответ получали конфеты.

Магистрант Никита Лутохин, выпускник факультета МБДА 2017, решил вернуть течение фестиваля в русло серьезности и спел песню Formidable. Эмоции, которые пробудил в зрителях Никита трудно описать словами, но одно слово подойдет наверняка — «Потрясающе!»

Творческий номер «Bienvenue au cirque!» в исполнении учащихся второго курса факультета МБДА заслужил уважение своей сложностью. «Циркачи» выполняли различные трюки на ловкость, а Сергей Ермаков спел песню Кристофа Маэ Il est où le bonheur. Студентам удалось передать настоящую и будоражащую воображение составляющую настоящего «русского цирка», вопрос остался только в том, нашли они своё счастье или нет…

Одним из самых трогательных стало выступление ребят с 2 МБДА, которые спели песню Romeo kiffe Juliette, повествующую о печально известной истории любви Ромео и Джульетты. Исполнителям удалось передать искренние, трогательные эмоции страха и безнадежности, которые испытывали герои песни, автором которой является Le Grand Corps Malade.

Последней по счету, но не по значимости стала сценка Tous les chemins mènent à Paris, представленная первокурсниками факультета МЭО, в которой они описывают насколько все же наш мир тесен и как важны в нем узы, связывающие людские жизни. Герои представления под конец известили о том, как прекрасно быть по-настоящему счастливыми.

В этом году не обошлось и без «завсегдатаев» нашего фестиваля: Артём Агашин и Владислав Винтин, выпускники факультета МЭО 2017, а ныне — магистранты в Парижском университете, продолжили традицию, заложенную в прошлом году, и передали видео-привет из солнечного Парижа, а сама их прогулка по старинному городу словно перенесла всех участников и зрителей фестиваля на красочные улочки города, по которым мы все с удовольствием прошлись в компании наших знакомцев, не перестававших искрометно шутить.

Вишенкой на торте фестиваля французского языка стала уже традиционно полюбившаяся всем баллада счастливых людей: La ballade des gens heureux, в этом году ее исполнил студент 3 курса МЭО Иван Пузин, который позволил всем присутствующим вспомнить прошлые фестивали и записать в памятную книгу истории и этот.