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Выходные в Петербурге пройдут без дождей
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Выходные в Петербурге пройдут без дождей 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Диалог
Выходные порадуют петербуржцев теплой и сухой погодой. Это следует из прогноза Гидрометцентра, передают «Невские новости».
В ночь на субботу, 5 мая, в Петербурге будет прохладно: столбик термометра опустится до 4-6 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 11-13 градусов. Ожидается переменная облачность и умеренный ветер западного, северо-западного направления.
Следующая ночь также будет прохладной — 3-5 градусов выше ноля. Днем потеплеет до 16-18 градусов тепла, в прибрежных районах до 13 градусов. Будет облачно, но без осадков.
Отметим, сегодня, в пятницу, в Петербурге возможны кратковременные дожди, температура воздуха — от 12 до 14 градусов.
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