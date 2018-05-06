Выходные в Петербурге пройдут без дождей

Выходные порадуют петербуржцев теплой и сухой погодой. Это следует из прогноза Гидрометцентра, передают «Невские новости».

В ночь на субботу, 5 мая, в Петербурге будет прохладно: столбик термометра опустится до 4-6 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 11-13 градусов. Ожидается переменная облачность и умеренный ветер западного, северо-западного направления.

Следующая ночь также будет прохладной — 3-5 градусов выше ноля. Днем потеплеет до 16-18 градусов тепла, в прибрежных районах до 13 градусов. Будет облачно, но без осадков.

Отметим, сегодня, в пятницу, в Петербурге возможны кратковременные дожди, температура воздуха — от 12 до 14 градусов.