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17 ноября назвали Днем Дэнни ДеВито
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17 ноября назвали Днем Дэнни ДеВито 

Попкорн News 48 минут назад
Фото: Попкорн News
Если вам вдруг понадобится дополнительный повод для праздника, знайте, что теперь 17 ноября — это День Дэнни ДеВито. По крайней мере, в одном американском штате так и вообще официально: Нью-Джерси, уроженцем которого является ДеВито, впервые в своей истории посвятил день в календаре реально существующему человеку.
Дэнни ДеВито, конечно, этого вполне заслуживает, являясь одним из самых знаменитых уроженцев Нью-Джерси: первая слава пришла к теперь уже 73-летнему актеру благодаря ситкому «Такси», а затем на смену пришли роли в «Бэтмен возвращается», «Матильда», «В Филадельфии всегда солнечно». Представители муниципалитета Нью-Джерси уже подтвердили публично, что 17 ноября, день рождения актера, теперь официально будет считаться Днем Денни ДеВито — и сам актер «польщен» этой честью.
попкорнnews
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