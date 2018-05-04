17 ноября назвали Днем Дэнни ДеВито

Если вам вдруг понадобится дополнительный повод для праздника, знайте, что теперь 17 ноября — это День Дэнни ДеВито. По крайней мере, в одном американском штате так и вообще официально: Нью-Джерси, уроженцем которого является ДеВито, впервые в своей истории посвятил день в календаре реально существующему человеку.

Дэнни ДеВито, конечно, этого вполне заслуживает, являясь одним из самых знаменитых уроженцев Нью-Джерси: первая слава пришла к теперь уже 73-летнему актеру благодаря ситкому «Такси», а затем на смену пришли роли в «Бэтмен возвращается», «Матильда», «В Филадельфии всегда солнечно». Представители муниципалитета Нью-Джерси уже подтвердили публично, что 17 ноября, день рождения актера, теперь официально будет считаться Днем Денни ДеВито — и сам актер «польщен» этой честью.

попкорнnews