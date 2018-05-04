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Артековцы пройдут «Бессмертным полком» по Гурзуфу
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Артековцы пройдут «Бессмертным полком» по Гурзуфу 

РИА Новости Крым 48 минут назад
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 май — РИА Новости Крым. С 4 по 8 мая в международном детском центре «Артек» пройдут образовательные, спортивные, волонтерские, творческие и мемориальные мероприятия, посвященные 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба МДЦ.
Так, 6 мая лагерь примет «победное» авторалли ретро-автомобилей, которое проходит по территории всего Крыма. Дети смогут оценить раритетные машины и присоединиться к посланию автолюбителей о предстоящем праздновании 9 Мая.
7 и 8 мая при поддержке Фонда социально-культурных инициатив состоится проект по исторической реконструкции военного быта и технического обеспечения фронта «Фронтовой полигон». Для этого будут разбиты полевая кухня, площадка строевой подготовки, зоны военно-полевой медицины и военной техники. Здесь же расположится концертная площадка, оформленная в стиле военных лет. Артековцы примерят на себя снаряжение того периода и совершат «военную вылазку» по непростому туристическому маршруту. На фронтовом полигоне дети встретятся с участниками Великой Отечественной войны.
Также в МДЦ при поддержке фонда состоится премьера художественного фильма «Рубеж», показывающего драматические события времен войны глазами наших современников.
9 мая артековцы возложат цветы к военным памятникам и обелискам «Артека» (Могила неизвестного матроса, памятник и аллея героев-артековцев, Братская могила воинов, погибших при освобождении МДЦ).
Кроме того, колонна детей вольется в парад Победы в Севастополе. В течение дня «Артек» трижды проведет церемонию памяти на Сапун-горе. Ребята примут участие в возложении цветов и минуте молчания в память о павших в войне.
В то же время в Гурзуфе дети из МДЦ примут участие в акции «Бессмертный полк». «Воспитанники, педагоги и все сотрудники детского центра проследуют по набережной „Артека“ с портретами своих прадедов — участников Великой Отечественной войны. В начале колонны на электрокарах проследуют ветераны. Артековское шествие станет финальной локацией акции „Бессмертный полк“ в России», — отметили в пресс-службе.
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