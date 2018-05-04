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Ярмарку Минпромторга на Малой Конюшенной снесли по распоряжению Смольного
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Ярмарку Минпромторга на Малой Конюшенной снесли по распоряжению Смольного 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Петербурге демонтировали ярмарку Минпромторга на Малой Конюшенной улице. Снести торговые павильоны распорядился Смольный.
По предварительным данным, организаторы ярмарки не подготовили все необходимые документы для ее проведения, и мероприятие, по сути, было незаконным.
Напомним, ярмарка должна была проходить в центре Северной столицы с 1 по 14 мая, однако торговлю свернули уже на четвертый день работы. В течение это времени на Малой Конюшенной можно было приобрести российский текстиль, одежду и обувь.
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