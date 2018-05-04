«Веселый Первомай» отметили в Доме творчества «Ховрино»

Мероприятие «Веселый Первомай» прошло в Доме творчества «Ховрино» на улице Зеленоградской. В рамках него прошел конкурс рисунков и мастер-классы.

— Дети из изостудии смастерили прекрасный антураж праздничного наряда для участника первомайской демонстрации. Большие бумажные цветы — символ пробуждающейся весны и перемен, стали не только волшебными букетами, но даже и головными уборами для маленьких затейников.

Художники студии «Волшебная палитра» тоже принялись за интересную и ответственную работу. Спустя небольшое время, на мольбертах ярко засияли красками весенние пейзажи, зарисовки городского и загородного быта, — уточнили в ДТ.

Напомним, Дом творчества «Ховрино» находится по адресу: ул. Зеленоградская, д. 17, корп. 1. (то)