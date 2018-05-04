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«Веселый Первомай» отметили в Доме творчества «Ховрино»
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«Веселый Первомай» отметили в Доме творчества «Ховрино» 

Управа района Ховрино города Москвы 52 минуты назад
Фото: Управа района Ховрино города Москвы
Мероприятие «Веселый Первомай» прошло в Доме творчества «Ховрино» на улице Зеленоградской. В рамках него прошел конкурс рисунков и мастер-классы.
— Дети из изостудии смастерили прекрасный антураж праздничного наряда для участника первомайской демонстрации. Большие бумажные цветы — символ пробуждающейся весны и перемен, стали не только волшебными букетами, но даже и головными уборами для маленьких затейников.
Художники студии «Волшебная палитра» тоже принялись за интересную и ответственную работу. Спустя небольшое время, на мольбертах ярко засияли красками весенние пейзажи, зарисовки городского и загородного быта, — уточнили в ДТ.
Напомним, Дом творчества «Ховрино» находится по адресу: ул. Зеленоградская, д. 17, корп. 1. (то)
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