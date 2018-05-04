Ещё
«Мстители» сокрушили «Отряд самоубийц»
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Мстители» сокрушили «Отряд самоубийц» 

News.ru 34 минуты назад
Фото: News.ru
Третьи «Мстители» уже установили несколько рекордов в США. И теперь настал черёд России. За премьерный день «Войне бесконечности» удалось собрать около 260 млн рублей, таким образом установив новый рекорд и сбросив с пьедестала «Отряд самоубийц» с его 254 млн  Напомним, что за первые выходные кинокомикс заработал $250 млн в домашнем прокате и $350 в мировом, тем самым став абсолютным рекордсменом в обеих категориях.
«Война бесконечности» стала кульминацией всей киновселенной Marvel, начавшейся десять лет назад с первой части «Железного человека». Сюжет третьей части «Мстителей» расскажет о противостоянии супергероев и космического тирана Таноса, который, в свою очередь, охотится за шестью Камнями Бесконечности.
News.ru: последние новости
Памела Андерсон «засветилась» с молодым любовником Жадный Гнойный сорвал шоу Big Russian Boss Пёс с ним: В прокате «Остров собак»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Агилера поразила Сеть новым сексуальным клипом6
Козловский рассказал о сексе на камеру с Зуевой23
Тест: помните ли вы фильм «Девчата»1
Почему Куравлева с красотками Гайдай вырезал из комедии
10 сериалов, которые смотрят запоем2
Видео
02:21
Вышел первый трейлер фильма «Робин Гуд: Начало»
Кино
02:05
Хабенский представил фильм «Собибор» в ООН
Кино
04:06
Агилера поразила Сеть новым сексуальным клипом
Концерты
04:42
Что интересует взрослых в детских мультиках
Кино
14:44
Звезды, которых застукали в неподходящий момент
Кино
04:21
Факты о Джеки Чане, которые вы точно не знали
Кино
06:06
Что стало с голливудскими знаменитостями
Кино
02:59
Почему Куравлева с красотками Гайдай вырезал из комедии
Кино
03:53
Дэдпул эротично станцевал в клипе Селин Дион
Концерты
01:00
Рыба выскочила из тарелки и напугала людей
Рестораны
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение