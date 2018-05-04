«Мстители» сокрушили «Отряд самоубийц»

Третьи «Мстители» уже установили несколько рекордов в США. И теперь настал черёд России. За премьерный день «Войне бесконечности» удалось собрать около 260 млн рублей, таким образом установив новый рекорд и сбросив с пьедестала «Отряд самоубийц» с его 254 млн Напомним, что за первые выходные кинокомикс заработал $250 млн в домашнем прокате и $350 в мировом, тем самым став абсолютным рекордсменом в обеих категориях.

«Война бесконечности» стала кульминацией всей киновселенной Marvel, начавшейся десять лет назад с первой части «Железного человека». Сюжет третьей части «Мстителей» расскажет о противостоянии супергероев и космического тирана Таноса, который, в свою очередь, охотится за шестью Камнями Бесконечности.