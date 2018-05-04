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Московский зоопарк перед 155-летием объявил конкурс на текст гимна
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Московский зоопарк перед 155-летием объявил конкурс на текст гимна 

Мир24 1 час назад
Фото: MosDay.ru
Московский зоопарк к своему 155-летию объявил конкурс на текст гимна, сообщается на сайте мэрии столицы.
Поучаствовать в нем могут школьники со всей России. Для этого необходимо придумать стихотворение, посвященное зоопарку и его обитателям, и подать заявку. Они принимаются до 1 сентября.
Оценивать работы будут известные российские и зарубежные поэты. До конца августа лучшие тексты отберет специальная комиссия.
Конкурс на музыку для гимна объявят в сентябре, когда выберут победителя. Однако свои произведения можно присылать уже вместе с написанной к ним музыкой.
«Семья и семейные традиции — одни из ключевых ценностей, которых придерживается наш зоопарк. Именно поэтому мы бы очень хотели, чтобы очередной юбилей зоопарка стал праздником, объединяющим разные поколения, людей разной профессии и социальной принадлежности, людей, одинаково любящих животных», — сказала генеральный директор зоопарка Светлана Акулова.
Московский зоопарк открылся 31 января 1864 года (по старому стилю). В нем обитают более восьми тысяч животных. Среди них есть и редкие.
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