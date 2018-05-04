Московский зоопарк перед 155-летием объявил конкурс на текст гимна

Московский зоопарк к своему 155-летию объявил конкурс на текст гимна, сообщается на сайте мэрии столицы.

Поучаствовать в нем могут школьники со всей России. Для этого необходимо придумать стихотворение, посвященное зоопарку и его обитателям, и подать заявку. Они принимаются до 1 сентября.

Оценивать работы будут известные российские и зарубежные поэты. До конца августа лучшие тексты отберет специальная комиссия.

Конкурс на музыку для гимна объявят в сентябре, когда выберут победителя. Однако свои произведения можно присылать уже вместе с написанной к ним музыкой.

«Семья и семейные традиции — одни из ключевых ценностей, которых придерживается наш зоопарк. Именно поэтому мы бы очень хотели, чтобы очередной юбилей зоопарка стал праздником, объединяющим разные поколения, людей разной профессии и социальной принадлежности, людей, одинаково любящих животных», — сказала генеральный директор зоопарка Светлана Акулова

Московский зоопарк открылся 31 января 1864 года (по старому стилю). В нем обитают более восьми тысяч животных. Среди них есть и редкие.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ