Современный женский реп: кого слушать в России

Пока на западе первые строчки чартов захватывают Карди Би, Ники Минаж и Игги Азалеа, в России хип-хоп исполнительниц можно пересчитать по пальцам, и, скорее всего, они будут принадлежать известным лейблам. Я решила развеять обманчивое впечатление того, что девушки не могут стать звездами рэпа, ведь уникальная читка и умение составить хороший дисс в реальности составляют серьезную конкуренцию парням.

MOZEE MONTANA

Согласно признаниям самой девушки, писать она начала еще в 11, считая стихи — единственным способом выговорить все, что на душе. Продвигать рэп-культуру во Владивостоке сложно, особенно для девушки — но, к счастью, Алина Мкртчян легко завоевывала уважение коллег по сцене. Самая частая нападка, с которой она постоянно сталкивалась, — если ты читаешь рэп хорошо, скорее всего, все дело в парне-гострайтере.

У нас есть трек «Неплохо для бабы». Он как раз о том, что как бы ты круто ни делала, про тебя будут говорить «ну, для бабы сойдет». Типа либо ты пишешь фигню, либо ты пишешь круто, но за тебя наверняка это делает твой парень.

Серьезным толчков для ее карьеры стала реклама от Оксимирона:

Он написал, что нет уровневых девочек, на что я ему ответила: «Может быть, проблема не в самих девочках, а в том, что публика не желает их воспринимать?» И прикрепила ссылку на свой саундклауд. Он послушал, оценил, ретвитнул и публично похвалил. А потом это подхватили и расфорсили разные паблики во «ВКонтакте».

Мози не признает существование отдельного направления «женский рэп» и считает, что просто есть музыка, которую исполняют девушки.

В женском рэпе женского мало — если отдать наши тексты среднестатическому парню, ничего не изменится.

Ей не мешает даже легкая картавость, хотя чаще всего она старается писать тексты без слов с буквы «р». Она не боится вступать в баттлы, фристайлить или считает, что для настоящей звезды важно то, как она себя подает вне сцены. Мало просто накрасить губы — нужно следить за качеством своих текстов. Кроме того, хоть в рэп-культуре принято осуждать блогеров, которым известность достается слишком легко, она не стесняется делать коллабы и появляться в чужих роликах. Что послушать: Mozee Montana — Скажи моей маме Mozee Montana — Alcohol & Depression (feat. Booker) Mozee Montana — Hayastan Boomin Mozee Montana — Полюбить себя

TAYA MALA

Эту исполнительницу скорее можно отнести к жанру хип-хоп, а ее дебютный альбом «Хип-хоп мама» наполнен соул-джазовым звучанием. Выпускница Колледжа Беркли тонко передает личное настроение под приятный бит, наполняя зал теплой атмосферой. Кстати, на своих концертах девушка выступает босиком — так ей комфортнее и свободнее.

Я люблю мир музыкой. И Бог, не знаю почему, дал мне такой подарок: голос и мою любовь. Не знаю, как я такое вообще заслужила, но Он походу тоже битмейкер — раз решил задарить мне такое.

Несмотря на жизнь в Америке, читать текст она предпочитает на русском языке, но уроков лучшего музыкального заведения в мире не забывает:

Самый главный урок это «stay you» — оставайся собой. Стопудово. У нас всех пытаются подстроить под какую-то систему, а там в каждом ищут индивидуальность. Но я не так-то много где была, но там, где была, одна печаль.

Что послушать: Taya Mala — Пофигу Taya Mala — Дудка Taya Mala — My Mind Taya Mala — Разреши

Эмелевская

Ее клипы невольно напоминают стилистику Ники Минаж, но это значительно отличается от того, что принято снимать в России. Меньше агрессии, меньше жестоких панчлайнов, никаких скрытых отсылок. Кроме того, Эмелевская открыта в соцсетях, регулярно проводит лайв-трансляции и всячески подчеркивает свой образ девушки, которая добилась всего сама, без армии продюсеров и лейбла за спиной. Кроме того, она делится личным с поклонниками, публикуя длинные посты о наболевшем:

Стремно делиться тем, что внутри, куда проще молчать с крутым лицом, так всегда кажешься умнее.

Но, к сожалению, в основном Эмелевская прославилась не отличным флоу или глубиной текстов, а своей сексуальностью.

Быть красивой девочкой в рэпе не значит получать скидки, но если ты чего-то стоишь, это формирует лояльность. Я сняла клип «Врать», где на первых же кадрах я крупным планом иду в боди, демонстрируя, кхм, попу. Это элемент привлечения внимания, не больше. Я намеренно привлекла внимание к классному треку. Многие решили, что я распущенная дама, они обзывают и осуждают меня. Меня это веселит, это творчество. Где-то я беру за основу себя и намеренно утрирую для яркости картинки. В жизни я милашка, завожу моногамные отношения и ношу куда более скромные вещи.

Ее первый альбом готовился на протяжении 8 лет, и он стал серьезным испытанием для молодой исполнительницы:

Спорила и ругалась из-за лишней дудочки в бите, переписывала тексты, ломала их, собирала, как кубик рубик, перепевала, пересводила.

Эмилевская не боится, что ее обвинят в парне-гострайтер — она встречается с Bumble Beeze, человеком, знаменитым своей убойной скоростной читкой, и даже выпустила несколько совместных треков. Что послушать: Эмелевская — Душно и Сладко Эмелевская — Пустота Эмелевская — Candy Shop

Оля Кекс

Основной упор в ее творчестве — битбоксинг и техника луп. Она уже продемонстрировала необычную технику на телевидении, появившись несколько лет назад на шоу «Украина маэ талант», а в этом году впечатлив продюсеров на шоу «Песни на ТНТ». Помимо этих конкурсов она также выиграла множество региональных состязаний, а еще создала свою собственную «Школу Битбокса» и завоевала немало подписчиков на своем ютуб-канале с обучающими видео. Ее выступления всегда проходят без обработки и фонограммы, только гитара, битбокс и лупстанция. В отличии от множества других музыкантов в этой индустрии она уделяет внимание не только тексту, но и музыкальной форме. Что послушать: Оля Кекс — Не везет Оля Кекс — Город, в который влюблен Ann Jarel & Olya Keks — Самолёты https://www.youtube.com/watch?v=c8-nzLTmvnM

A¥WA / Мама Стиффлера

Айша — заядлая участница рэп-баттлов, работающая в стиле «грайм». В соцсетях ее называют фем!версией Оксимирона, хотя Мирон никогда не выходил соревноваться в ярком красном платье. Сейчас Айша учится в консерватории, но много лет посвятила именно изучению рэп-культуры, являясь активнейшим комментатором портала The Flow. В серьезные споры она все же не лезла, считая популярные площадки местом сборища школьников.

Я понимаю, рэп пришел с Запада, стыдно такое не знать, и вообще это дилетантство, но душа не лежит у меня к неграм. Ничего не могу с собой поделать, простите. Зато я знаю досконально весь испанский фольклор и музыку басков! И все 15 опер Римского-Корсакова наизусть. Не надо говорить, что я недалекая, темная женщина.

В 2017 году она написала дисс на Татарку — исполнительницу Иру Смелую — заявив, что на татарском языке можно делать тексты гораздо талантливее. Ее заметили организаторы баттлов и пригласили участвовать на постоянной основе. Полноценные песни у Айши найти сложно, альбом планируется выпустить только летом этого года, но что гораздо важнее в ее творчестве — живые выступления на мероприятиях. Никакой ложной скромности, девушка говорит то, что думает, высмеивая глупые и детские фразы оппонентов. В ее текстах всегда присутствуют тонкие отсылки, сравнения с культурными феноменами, а эрудированности девушки и ее уверенности на площадке можно только позавидовать. https://youtu.be/l07JBlXpjgA