Студенты Преображенки спели о Родине

Фестиваль-конкурс военно-патриотической песни прошел в нашем районе. В нем участвовали студенты Колледжа индустрии гостеприимства и менеджмента №23.

Фестиваль «О Родине, о доблести, о славе» прошел накануне Дня Победы в структурном подразделении «Семеновская» КИГМ №23. Творческие номера подготовили студенты всех факультетов. В основу выступлений легли давно известные песни.

Победителей выбирало жюри. Оценивались красочность и художественность выступлений. Диплом I степени достался Валерии Машковой, исполнившей песню «Баллада о матери». Диплом II степени — у Дианы Артюнян — девушка спела «Десятый наш десантный батальон». Третье место у вокальной группы в составе Екатерины Гуренко, Анастасии Лукашевой и Софьи Райцевой — ребята исполнили песню «Идёт солдат по городу». Многих других участников конкурса отметили дипломами в различных номинациях.