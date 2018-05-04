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Пол Маккартни получил от Елизаветы II Орден кавалеров почета
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Пол Маккартни получил от Елизаветы II Орден кавалеров почета 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
75-летний музыкант Пол Маккартни получил из рук королевы Елизаветы II Орден кавалеров почета, сообщает Daily Mail.
Один из основателей группы Beatles, продюсер и писатель Пол Маккартни был награжден за выдающиеся достижения в области музыки в Букингемском дворце 4 мая. На торжественной церемонии его сопровождала супруга — 58-летняя Нэнси Шевелл.
"Это большая честь для меня и для моей семьи. Представляю, как были бы счастливы увидеть это мои мать и отец из Ливерпуля", — поделился эмоциями Маккартни.
20 лет назад Елизавета II присвоила Полу Маккартни звание рыцаря.
Орден кавалеров почета вручается в Великобритании уже более 100 лет. Одновременно им могут обладать не более 65 человек.
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