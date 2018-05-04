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Новый детский клуб организовали в Культурном центре «Яковлевское»
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Новый детский клуб организовали в Культурном центре «Яковлевское» 

Префектура ТиНАО города Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
В Культурном центре «Яковлевское» поселения Новофедоровское открылся детский клуб. Об этом 3 мая рассказали в учреждении.
— В рамках новой студии декоративно-прикладного искусства «Handicraft» юные жители и гости поселения смогут познакомиться с такими интересными направлениями, как пластилинография, декупаж, роспись, скрапбукинг, и квиллинг. — рассказал директор КЦ «Яковлевское» Никита Фролов. — В настоящее время открыт набор. Занятия будут проходить два раза в неделю, они будут делится по тематике.
Он добавил, что в настоящее время разрабатывается расписание.
Подробнее с расписанием занятий можно познакомиться по телефону: +7 (495) 842-03-43.
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