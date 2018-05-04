«Nohr-квартет» выступил в трапезной храма на 2-й Хуторской 

Концерт классической музыки дали в трапезной храма святителя Митрофана Воронежского, расположенного на 2-й Хуторской улице. Об этом сообщили в администрации храма. Гости услышали произведения Дебюсси, Грига и Брамса.
— Перед нашими гостями выступил «Nohr-квартет»: Рубен Мурадян, Светлана Нор, Дмитрий Усов, Владимир Спектор. Собравшиеся услышали самые известные произведения великих композиторов XIX века, — рассказал представитель храма.
Храм святителя Митрофана находится по адресу 2-я Хуторская ул., д. 40. (мю)