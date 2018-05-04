Ева Мендес поделилась снимком 30-летней давности и призналась, что была поклонницей Алиссы Милано

Это сейчас Ева Мендес — знаменитая актриса, которая может похвастаться целой армией поклонников, а ведь были времена, когда и у нее самой были кумиры. Как призналась 44-летняя звезда, почти 30 лет назад она до безумия восхищалась талантом Алиссы Милано . В своем Instagram Мендес поделилась архивным снимком, на котором она берет автограф у своей нынешней коллеги.

Ева Мендес и Алисса Милано

В тот день Алисса Милано приехала в торговый центр. Мне тогда было 15 лет, и я словно потеряла голову. Я была одержима,

— вспомнила она.

Мендес тогда была простой старшеклассницей, а Милано уже прославилась — она снималась в очень популярном среди детей и подростков сериале «Кто здесь Босс?» (Who’s the Boss) и была довольно известна. Ева же начала сниматься в кино намного позже Алиссы — впервые она появилась в сериале «Скорая помощь» (ER) в 1994 году. У Милано на тот момент был уже достаточно большой для ее юных лет опыт в кино.

Теперь же, почти тридцать лет спустя, обе они стали не только успешными актрисами, но и прекрасными мамами (у каждой из них по двое детей), а былые времена актрисы вспоминают с приятной ностальгией.

Ева Мендес

Алисса Милано