В Петрозаводске опробуют новый вид спорта

5 и 6 мая петрозаводчанам предлагают заняться плоггингом.

В субботу и воскресенье Петрозаводск присоединится к флешмобу «Бегом за мусором», в котором примут участие сразу несколько российских городов. Участники займутся плоггингом — разновидностью экоспорта, когда во время пробежки люди занимаются сбором мусора. Движение зародилось в Швеции и набирает популярность во всем мире.

Жителей Карелии, желающих принять в нем участие, приглашают надеть удобную беговую одежду и обувь, взять с собой на пробежку крепкий мусорный пакет. Найденный по пути пробега мусор складывать в пакет, фотографировать и выкладывать фото с хэштегом #plogging в соцсети, чтобы привлечь к движению как можно больше людей.

Можно это делать одному или с друзьями, а тех, кто хочет организованной компании, организаторы флеэшмоба ждут 5 мая в 17:00 на запасном поле стадиона «Спартак» . Подробности здесь.

Больше событий выходных смотрите в афише портала «Карельские Вести».