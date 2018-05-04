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В Петрозаводске опробуют новый вид спорта
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В Петрозаводске опробуют новый вид спорта 

Карельские вести 2 часа назад
5 и 6 мая петрозаводчанам предлагают заняться плоггингом.
В субботу и воскресенье Петрозаводск присоединится к флешмобу «Бегом за мусором», в котором примут участие сразу несколько российских городов. Участники займутся плоггингом — разновидностью экоспорта, когда во время пробежки люди занимаются сбором мусора. Движение зародилось в Швеции и набирает популярность во всем мире.
Жителей Карелии, желающих принять в нем участие, приглашают надеть удобную беговую одежду и обувь, взять с собой на пробежку крепкий мусорный пакет. Найденный по пути пробега мусор складывать в пакет, фотографировать и выкладывать фото с хэштегом #plogging в соцсети, чтобы привлечь к движению как можно больше людей.
Можно это делать одному или с друзьями, а тех, кто хочет организованной компании, организаторы флеэшмоба ждут 5 мая в 17:00 на запасном поле стадиона «Спартак». Подробности здесь.
Больше событий выходных смотрите в афише портала «Карельские Вести».
По материалам: ptzgovorit.ru
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