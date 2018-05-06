В Самаре открыли памятник князю Владимиру

Началась церемония с освящения памятника, которое совершил митрополит Самарский и Тольяттинский Сергий. Митрополит высказал слова благодарности главе региона за его работу на благо города и губернии.

Глава региона в ответственном слове напомнил, что решение князя Владимира о крещении Руси стало поворотным и определяющим в истории нашего государства. Оно позволило сохранить самоидентификацию русского народа, создать условия для развития сильного централизованного государства, которое объединило людей разных вероисповеданий.

"Крепость России не раз прошла испытания войнами. И за эти века мы убедились, что сила России в вере правде и единстве" — подчеркнул Дмитрий Азаров

"Только объединив усилия, — продолжил глава региона, — Мы сможем достигать результатов, защитить Родину, создать условия для процветания каждой семьи нашего региона, нашей страны".

Также руководитель области поблагодарил всех, кто принимал участие в создании памятника — благотворителей и меценатов, тружеников и организаторов. «Это послужит хорошим примером объединения усилий, возрождения лучших традиций самарского меценатства», — сказал глава региона.