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В Самаре открыли памятник князю Владимиру
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В Самаре открыли памятник князю Владимиру 

Волга Ньюс 59 минут назад
Фото: Волга Ньюс
Более 2 тыс.человек собралось в воскресенье около Софийского собора: представители духовенства, региональной и городской власти, горожане. Среди собравшихся были главный федеральный инспектор по Самарской области Сергей Чабан, глава города Елена Лапушкина, заместитель председателя правления Роснано Владимир Аветисян.
Началась церемония с освящения памятника, которое совершил митрополит Самарский и Тольяттинский Сергий. Митрополит высказал слова благодарности главе региона за его работу на благо города и губернии.
Глава региона в ответственном слове напомнил, что решение князя Владимира о крещении Руси стало поворотным и определяющим в истории нашего государства. Оно позволило сохранить самоидентификацию русского народа, создать условия для развития сильного централизованного государства, которое объединило людей разных вероисповеданий.
"Крепость России не раз прошла испытания войнами. И за эти века мы убедились, что сила России в вере правде и единстве" — подчеркнул Дмитрий Азаров.
"Только объединив усилия, — продолжил глава региона, — Мы сможем достигать результатов, защитить Родину, создать условия для процветания каждой семьи нашего региона, нашей страны".
Также руководитель области поблагодарил всех, кто принимал участие в создании памятника — благотворителей и меценатов, тружеников и организаторов. «Это послужит хорошим примером объединения усилий, возрождения лучших традиций самарского меценатства», — сказал глава региона.
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