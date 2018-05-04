Владимир Аветисян о памятнике князю Владимиру в Самаре 

«Во время первых гастролей в Крыму (Владимир Аветисян — лидер музыкальной группы DʼBlack Blues Orchestra, прим. авт.) мы с моим близким другом Владимиром Некрасовым узнали, что в Херсонесе планируют установить памятник святому Владимиру, выяснили, кто скульптор и что это за проект, — рассказывает Владимир Аветисян. — У нас родилась идея поставить такой же памятник в центре России. Но поскольку Владимир Некрасов с Донбасса, а я из Самары, главный вопрос был — где его ставить? В городе Владимире такой памятник уже есть, в Москве князь Владимир тоже установлен, но по другому проекту, так что мы решили заказать две скульптуры и договорились, что каждый из нас будет участвовать в реализации проекта в Донецке и в Самаре».
Памятники во Владимире, Донецке и Самаре выполнены по одному проекту. Их авторы — скульпторы Петр Панченко и Алексей Крайнов, а также художник Евгений Баранов. Высота скульптуры святого Владимира — четыре метра, а вместе с постаментом — 6,5 метров. Памятник и скульптурные изображения на постаменте выполнены в бронзе, а сам постамент из уральского гранита. Общий вес композиции около 14 тонн.
"С идеей установки памятника святому князю Владимиру я обратился к митрополиту Самарскому и Тольяттинскому Сергию еще год назад, — рассказывает Владимир Аветисян. — Мы с Владыкой Сергием подошли с этим проектом к Дмитрию Азарову на первом расширенном заседании правительства Самарской области в октябре прошлого года. Он это предложение поддержал. Определяющим в выборе места установки было мнение Владыки. На мой взгляд, было найдено совершенно уникальное место рядом с Софийским собором, строительство которого вот-вот будет закончено. Оставалось только одно — успеть подготовить площадку к приезду гостей со всего света. Это место, на мой взгляд, должно стать одним из украшений Самары". Во Владимире памятник святому князю Владимиру открыли в августе 2015 года, в Донецке — в апреле 2018-го. В Самаре его откроют в воскресенье между майскими праздниками. Открытие пройдет 6 мая в 14.00.