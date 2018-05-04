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Солистка коллектива «Девчата» выступит в Центре соцобслуживания в Тверском районе
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Солистка коллектива «Девчата» выступит в Центре соцобслуживания в Тверском районе 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Методисты филиала «Тверской» Территориального центра социального обслуживания «Арбат» приглашают горожан на музыкально-поэтический диалог с солисткой вокально-инструментального ансамбля «Девчата» Натальей Воронцовой. Мероприятие состоится 7 мая.
Программа вечера будет состоять из трех частей. В первой — вокалистка поговорит со зрителями об истории и культуре русского народа. Затем, во второй части, певица исполнит музыкальное попурри на военно-патриотическую тематику. В последнем блоке Наталья Воронцова побеседует с гостями о том, что было бы, если бы не война.
— Исполнительница сама нашла наш центр два года назад и пожелала выступать на торжественных мероприятиях. Она выросла в этом районе и хотела бы петь там, где прошли ее детство и молодость. Вокалистка выступает у нас примерно раз в полгода, и зрители с восторгом ждут ее концертов. И недаром, ведь она действительно обладает прекрасным голосом и очаровывает всех мастерским исполнением, — поделилась Галина Давыдова, организатор культурных мероприятий центра.
Всех желающих присоединиться к музыкально-поэтическому вечеру ждут по адресу: улица Малая Дмитровка, дом 27. Начало концерта в 13:30. Вход свободный.
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