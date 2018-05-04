Ещё
На Маршала Тухачевского откроется музыкальный лекторий
Далее:
Читайте также:
Ещё

На Маршала Тухачевского откроется музыкальный лекторий 

Управа района Щукино 2 часа назад
Фото: Управа района Щукино
На улице Маршала Тухачевсокго 15 мая пройдет лекция-концерт «Вокал как сольное, ансамблевое и театральное направление в музыке».
Встреча состоится в клубе «Атом» Своими знания и впечатлениями со зрителями поделится пианист, музыковед, лауреат международных конкурсов Роман Чистяков.
— Во время познавательной встречи зрители услышат музыкальные композиции, — отметили организаторы.
Программа начнется в 13.30. Вход свободный без возрастных ограничений и предварительной регистрации. Напомним, что клуб «Атом» распложен по адресу: улица Маршала Тухачевского, дом 20, строение 2, станция метро «Октябрьское поле», «Щукинская». (ск)
Управа района Щукино: последние новости
На Генерала Берзарина состоится вечер памяти павших воинов «Была нужна Победа миру Клуб «Феникс» района Щукино присоединился к проекту «Активное долголетие» На предприятиях комплекса ЖКХ организованы штабы для безопасности жителей города
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: помните ли вы фильм «Девчата»2
Козловский рассказал о сексе на камеру с Зуевой32
Почему Куравлева с красотками Гайдай вырезал из комедии1
Что стало с актерами «Санта Барбары»30
Звезды, которых застукали в неподходящий момент
Видео
02:21
Вышел первый трейлер фильма «Робин Гуд: Начало»
Кино
02:05
Хабенский представил фильм «Собибор» в ООН
Кино
04:06
Агилера поразила Сеть новым сексуальным клипом
Концерты
04:42
Что интересует взрослых в детских мультиках
Кино
14:44
Звезды, которых застукали в неподходящий момент
Кино
04:21
Факты о Джеки Чане, которые вы точно не знали
Кино
06:06
Что стало с голливудскими знаменитостями
Кино
02:59
Почему Куравлева с красотками Гайдай вырезал из комедии
Кино
03:53
Дэдпул эротично станцевал в клипе Селин Дион
Концерты
01:00
Рыба выскочила из тарелки и напугала людей
Рестораны
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение