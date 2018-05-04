На Маршала Тухачевского откроется музыкальный лекторий

На улице Маршала Тухачевсокго 15 мая пройдет лекция-концерт «Вокал как сольное, ансамблевое и театральное направление в музыке».

Встреча состоится в клубе «Атом» Своими знания и впечатлениями со зрителями поделится пианист, музыковед, лауреат международных конкурсов Роман Чистяков

— Во время познавательной встречи зрители услышат музыкальные композиции, — отметили организаторы.

Программа начнется в 13.30. Вход свободный без возрастных ограничений и предварительной регистрации. Напомним, что клуб «Атом» распложен по адресу: улица Маршала Тухачевского, дом 20, строение 2, станция метро «Октябрьское поле», «Щукинская». (ск)