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Детский огород откроется в Сиреневом саду 1 июня
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Детский огород откроется в Сиреневом саду 1 июня 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Посадить декоративную тыкву и душистый горошек смогут посетители Сиреневого сада 1 июня. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе сада. «По традиции 1 июня, в День защиты детей, в Сиреневом саду все желающие могут принять участие в посадке овощных культур в детском огороде. В этом году в планах посадить алиссум, декоративную капусту, мангольд (разновидность свеклы), настурцию, периллу, декоративную тыкву, смесь циннии, горошек душистый и декоративную фасоль», — сообщили в пресс-службе.
После окончания посадки дети смогут приходить в Сиреневый сад и наблюдать, как на грядках растут травяные культуры и созревают овощи, которые они посадили.
«Ребята, которые проводят лето в городе, определенно узнают много нового о растительном мире. Однако, все культуры декоративные, поэтому употреблять в пищу их нельзя», — пояснили в пресс-службе.
Отмечается, что в 2017 г. в детском огороде многодетные семьи посадили душистый горошек, календулу, декоративную капусту и фасоль, тыкву, мангольд (разновидность свеклы) и периллу.
Сиреневый сад представляет собой наиболее полное собрание культиваров (сортов) сирени среди всех садов и парков Москвы. Парк расположен между Сиреневым бульваром и Щелковским шоссе. Создан в 1954 г. на базе питомника сирени по инициативе известного селекционера Леонида Колесникова. В Сиреневом саду около 1 тыс. культиваров сирени.
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