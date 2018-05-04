Детский огород откроется в Сиреневом саду 1 июня

Посадить декоративную тыкву и душистый горошек смогут посетители Сиреневого сада 1 июня. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе сада. «По традиции 1 июня, в День защиты детей, в Сиреневом саду все желающие могут принять участие в посадке овощных культур в детском огороде. В этом году в планах посадить алиссум, декоративную капусту, мангольд (разновидность свеклы), настурцию, периллу, декоративную тыкву, смесь циннии, горошек душистый и декоративную фасоль», — сообщили в пресс-службе.

После окончания посадки дети смогут приходить в Сиреневый сад и наблюдать, как на грядках растут травяные культуры и созревают овощи, которые они посадили.

«Ребята, которые проводят лето в городе, определенно узнают много нового о растительном мире. Однако, все культуры декоративные, поэтому употреблять в пищу их нельзя», — пояснили в пресс-службе.

Отмечается, что в 2017 г. в детском огороде многодетные семьи посадили душистый горошек, календулу, декоративную капусту и фасоль, тыкву, мангольд (разновидность свеклы) и периллу.