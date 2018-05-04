С 1884 до наших дней: история цветного телевидения

Кажется, что телевизоры существуют целую вечность. Когда появились первые цветные ТВ-устройства, передовые стандарты передачи сигнала и цветное вещание — вы узнаете обо всем из нашей статьи.

Долгий путь: сколько лет цветному телевизору?

История развития телевидения началась в XIX веке и в ней пока рано ставить точку. В 1884 году Пауль Нипков запатентовал «Электрический телескоп» ­ один из первых телевизоров в мире. Цветная пленка известна с 1896 года.

В 1938 году Вернер Флехзиг запатентовал принцип работы цветного кинескопа, а метод передачи цветного изображения был разработан Гильермо Гонсалесом Камареной в 1940 году.

В европейских кинотеатрах цветные фильмы появились в 1941, первыми из них были «Женщины все же лучшие дипломаты» и фильм Ганса Альбера «Мюнхгаузен».

В 1953 году в США был расширен стандарт NTSC для черно-белого телевещания — он получил возможность передачи цвета, а именно в «яркость» была добавлена «цветность». 30 августа 1953 года канал NBC впервые в истории в тестовом режиме показал цветную передачу «Кукла, Фрэн и Олли» («Kukla, Fran and Ollie») через стандарт NTSC. Первой полноценной цветной передачей стала опера «Кармен», показанная 31 октября 1953 года.

Только в 1962 году был запатентован европейский стандарт PAL, который стали использовать с 1967 года. В нем применяется модель передачи цветов YUV, где Y ­ — это яркость, которую могут воспроизводить в том числе черно-белые телевизоры, а UV ­ — сигналы цвета.

В 1956 году началось развитие французского стандарта SECAM, который дебютировал в начале 1960-х годов.

Разработка многих стандартов не была результатом отсутствия научных связей между государствами, а стала частью политики: Франция хотела защитить себя от импорта во всех сферах и развивать свой собственный культурный ландшафт. А в Советском Союзе была введена альтернативная система SECAM, лишь условно совместимая с французской, чтобы свести к минимуму политическое и техническое влияние со стороны Запада.

Когда цветные телевизоры появились в наших домах? В СССР цветные телевизоры поступили в серийное производство в 1967 году — это были легендарные «Рубин-401» и «Рубин-714». 7 ноября 1967 года на советском телевидении показали первую цветную передачу — парад на Красной Площади в Москве. Массовое распространение цветные модели получили только к концу 1990-х.

Пик продаж цветных телевизоров в Европе пришелся на Олимпийские Игры 1972 года и Чемпионат мира по футболу 1974 года. К этому времени около 90% всех телевизионных передач были в цвете, а примерно у пятидесяти процентов европейских семей был дома цветной телевизор.

Введение цветного телевещания было субсидировано GEZ (Центральная служба по взысканию сбора за пользование теле— и радиоканалами).

История развития цветного телевидения вовсе не закончилась, ведь в природе существует больше цветов, чем может показать современный телевизор. Некоторые устройства и форматы расширяют отображаемое цветовое пространство. Самые актуальные тенденции развития на рынке телевизионной техники: передача картинки с более высоким разрешением (4K и 8K) и звука с эффектом полного присутствия (Auro-3D, Dolby Atmos, Higher-Order Ambisonics, или NHK 22.2).

Другие направления развития: «умное» телевидение с приложениями ­ Smart TV, IPTV, интерактивное телевидение (iTV), Pay-per-View (Система платных телетрансляций) и Video on Demand (Видео по запросу). Однако производители ТВ-устройств не собираются останавливаться, и это замечательно.

Читайте также: Когда музыка стала цифровой: история компакт-диска

История чатов: когда появился WhatsApp?

Когда на самом деле появился Интернет? Заглянем в историю Фото: компании-производители, pixabay.com