В Роспотребнадзоре не оценили купание детей в парке Галицкого 

«Вода в этом месте, естественно, техническая. У нас разработаны правила для мест организованного купания. А данная вода не обследована. Она не предназначена для купания», — прокомментировал ситуацию официальный представитель Роспотребнадзора Краснодарского края Ирина Воронкова. По словам сотрудника ведомства, у водоема должны стоять аншлаги с информацией о запрете купания, которые должны быть установлены собственником парка. Напомним, что на майские праздники в социальных сетях появилось видео с купающимися в пруду парка детьми, вызвавшее широкий резонанс. Многие кубанцы тогда осудили беспечных чад и их родителей, другие же поддержали отдыхающих, сославшись на жаркую погоду. В администрации парка посетовали, что питали надежды на сознательность родителей и их понимание, что водоемы не предназначены для купания. «На деле получается не совсем так. Пожалуйста, не портите красоту фонтанов, не купайтесь в них! Иначе придется ввести систему штрафов! Заходить в воду можно только на детском аттракционе», — сообщили в аккаунте парка. «ФедералПресс» связалось лично с руководством парка, но от подробных комментариев оно отказалось.