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«Союзмультфильм» выпустил вторую серию «Простоквашино»! Зрители в восторге!
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«Союзмультфильм» выпустил вторую серию «Простоквашино»! Зрители в восторге! 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
Скриншот из второй серии «Простоквашино»«Союзмультфильм» выпустил вторую серию «Простоквашино»! Зрители в восторге!Невероятное внимание всей страны приковано к новым сериям легендарного мульфильма «Простоквашино», возрожденного на не менее легендарной студией «Союзмульфильм». Первую серию посмотрели более 50 миллионов россиян. Настоящий скандал произошел с правами на персонажей и саму историю: Эдуард Успенский, автор и правообладатель, был категорически против ремейка «Простоквашино». Однако зритель поддержал скорее «Союзмультфильм», чем Успенского.
Позиция студии «Союзмультфильм» по искам Эдуарда Успенского не известна. В конце второй серии появилась вот такая подпись. Ранее «Нижегородская правда» писала о «Простоквашино» здесь, здесь и о самом конфликте сторон здесь, здесь
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