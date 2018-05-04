«Союзмультфильм» выпустил вторую серию «Простоквашино»! Зрители в восторге!

Скриншот из второй серии «Простоквашино»«Союзмультфильм» выпустил вторую серию «Простоквашино»! Зрители в восторге!Невероятное внимание всей страны приковано к новым сериям легендарного мульфильма «Простоквашино», возрожденного на не менее легендарной студией «Союзмульфильм». Первую серию посмотрели более 50 миллионов россиян. Настоящий скандал произошел с правами на персонажей и саму историю: Эдуард Успенский , автор и правообладатель, был категорически против ремейка «Простоквашино». Однако зритель поддержал скорее «Союзмультфильм», чем Успенского.

Позиция студии «Союзмультфильм» по искам Эдуарда Успенского не известна. В конце второй серии появилась вот такая подпись. Ранее «Нижегородская правда» писала о «Простоквашино» здесь, здесь и о самом конфликте сторон здесь, здесь