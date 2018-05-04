Депутат Мосгордумы провела рейд по детским площадкам

В столице стартовала серия рейдов по детским площадкам в рамках городского проекта «За безопасность детства». В пятницу, 4 мая, в одну из таких проверок вместе с координатором проекта, депутатом Мосгордумы Ириной Ильичевой , отправились корреспонденты "Вечерней Москвы"

Несколько видов качелей, лабиринт с канатом и кубиками-ступенями, небольшая карусель, песочница с украшением в виде гигантской бабочки. Для детей на площадке во дворе дома по Башиловской улице, 11, что в Савеловском районе, установлен полноценный игровой комплекс. С него и началась проверка. Ведь за зиму, по словам Ирины Ильичевой, некоторые элементы, детали игровых конструкций могли выйти из строя.

На полу детской площадки — безопасное резиновое покрытие. Оно в полном порядке. Такова первая оценка специалистов.

Внимание Ирина Ильичева обращает на то, насколько качественно закреплены конструкции, нет ли острых, опасных элементов. Так, ручки подвесных качелей выполнены из цепей — для удобства они закрыты мягким материалом. Это наиболее безопасный вариант для детей. К этим качелям претензий нет. Покачаться на них под присмотром бабушки Марины Бадягиной пришла маленькая Полина.

Пока же предстоит решить еще одну проблему — проверяющие обратили внимание на разрисованный вандалами информационный щит. На нем опубликована вся информации об эксплуатации игровой площадки, размещена контактная информация, включая телефон управы и инженерной службы района. В блокноте Станислава Лаврушинском появилась еще одна запись.

В ближайшие дни, по словам Ирины Ильичевой, все замечания будут устранены. Этим займется управляющая компания, которая отвечает за содержание площадки.

Рейды по игровым площадкам продолжатся — они будут идти на протяжении всего месяца. К проекту «За безопасность детства» — он был запущен в 2014 году — уже присоединились все районы Москвы. В рейдах участвуют депутаты, члены районных молодежных палат, волонтеры, местные жители. Все замечания они фиксируют, затем передают в управы. Замечания, как правило, касаются эксплуатации спортивных сооружений на детских площадках, которые по тем или иным причинам вышли из строя и требуют ремонта, замены.

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