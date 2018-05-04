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На памятник Татьяне Самойловой собрали ничтожно малую сумму
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На памятник Татьяне Самойловой собрали ничтожно малую сумму 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Ранее Teleprogramma.pro рассказывала, что деньги на памятник Татьяне Самойловой собирали все миром. Чтобы установить на могиле актрисы стеклянную фигуру на гранитном постаменте, требовалось 3,8 миллионов рублей. Нужную сумму планировали собрать через благотворительную платформу, однако не помогли даже призывы знаменитостей.
О помощи просили Гоша Куценко, Михаил Пореченков, Настасья Самбурская и многие другие, но все безрезультатно. Как сообщает «Комсомольская правда», за четыре месяца «набежало» всего 117 тысяч рублей. На данный момент могила Татьяны Евгеньевны продолжает оставаться в плачевном состоянии, тогда как брат актрисы уверяет, что в скором времени все изменится к лучшему.
"Сейчас я этим не занимаюсь. И меня по этому вопросу не беспокойте. Я индивидуально все делаю. Лично занимаюсь памятником, не нужно мне ни помощи, ни беспокойства. К сентябрю-августу будет памятник", — прокомментировал мужчина ситуацию. Что ж, остается только надеется и ждать.
Проект стеклянного памятника одобрили родственники Татьяны Самойловой, однако он так и не был установлен/Фото: проект студии монументальной архитектуры «МОНАРХ»/"Комсомольская правда"
Отметим, что в последние годы жизни Татьяна Самойлова практически не снималась и не выступала на театральной сцене. Ее последними работами в кино стали роли в фильмах: «24 часа», «Сен-Жермен» и «Нирвана». Она давно привыкла жить в одиночестве, но так и не смогла принять это состояние. Незадолго до смерти актриса дала телеинтервью журналистам, где рассказала, что хотела бы вернуться в свои 18 лет и многое изменить, но, увы, жизнь невозможно повернуть назад. Скончалась Самойлова в день своего 80-летнего юбилея — 4 мая 2014 года в реанимации, похоронили Татьяну Евгеньевну на Новодевичьем кладбище.
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