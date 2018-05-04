«Царь-рыбка»: корюшка пошла на нерест

Корюшка пошла на нерест в Неву. Маленькую рыбку с запахом огурца ловят прямо в центре города, передает корреспондент «МИР 24» Родион Ковалев.

Корюшка рыба не редкая — водится она и на Дальнем Востоке, и в Онежском озере, и в Белом море. Однако особой популярностью пользуется именно в Петербурге. Заходя в пресную воду Невы, она очищается от соли и обретает тот самый запах свежего огурца.

Самые большие косяки идут по ночам. Поэтому лов начинают с заходом солнца. Путина длится месяц, и все эти дни рыбаки трудятся без выходных.

«Если два дня ее не смотреть, не проверять, то дохнет», — говорит рыбак Игорь Беляков

Корюшка строго охраняется законом. Добывать шуструю рыбку нельзя ни сетями, ни волокушами, ни черпаками. Есть ограничения и по количеству. Простой рыбак может выловить не более пяти килограммов в сутки. Кроме того, приходится пристально следить, что попадает в снасти.

«На миногу сейчас идет запрет. Ее вылавливать нельзя. Если она нам попадается, мы ее за борт сразу же выбрасываем», — говорят рыбаки.

В прошлом году улов был скудным, а в этом из-за холодов сезон стартовал двумя неделями позже. Петербуржцы заждались, а значит, из корюшки вновь сделают «золотую рыбку».

«Мы все в колхоз сдаем. А как колхоз продает, я не знаю. Но судя по тому, что я вижу в магазинах, там все 150% накручивают», — говорит Беляков.

Как показывает практика, цена в 600 рублей за килограмм не отпугивает покупателей. Корюшка не просто продукт питания, а один из символов Петербурга. Петр I называл ее «царь-рыбой» и даже учредил фиесту в ее честь.

Фестивали корюшки возобновили в 2002 году. Праздник в городе устраивают 11 мая. Жителям и гостям предлагают отведать «Генеральскую уху» по старинному рецепту. Также по традиции в этот день выпускают мальков в Финский залив.

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