Культовые цитаты из «Звёздных войн»

Думал ли режиссёр Джордж Лукас , придумывая космическую эпопею «Звездные войны» больше 40 лет назад, что его творение станет культовым и войдет в историю кинематографа? Говорят, что нет, — он просто хотел снять героическую фантазию с космическими перестрелками в стиле комиксов, выходивших в США в 1940-50-е. Но получилась легенда, которая даже обзавелась собственным праздником — 4 мая по всему миру отмечают День «Звёздных войн».

Дату поклонники саги выбрали благодаря культовой фразе «Да пребудет с тобой сила», которая на английском звучит как May the Force be with you. Фанаты же покаламбурили, заменив may (может) на May (май), а force (сила) — на схожее по звучание fourth (четвертое), и установили 4 мая днём всемирного праздника.

Но знаменитое напутствие джедаев — не единственная культовая фраза из «Звездных войн». News.ru отобрал реплики героев знаменитой космической саги, которые оставили самый значительный след в современной культуре.

1. «Давным-давно в далекой-далекой галактике…». Фраза, с которой начинается каждый эпизод легендарной саги, известна даже тем, кто «Звеёдные войны» не смотрел, и давно признана самым популярным эпиграфом к ностальгическим рассказам.

2. «Нет, я твой отец». Признание Дарта Вейдера Люку Скайуокеру в пятом эпизоде «Звёздных войн» дало жизнь сотням и тысячам мемов разной степени забавности, которые продолжают создавать до сих.

3. «Чуи, мы дома». Фраза, которую произносит Хан Соло, вернувшись с Чубаккой на борт «Тысячелетнего сокола», появилась совсем недавно — лишь в седьмом эпизоде, но сразу вошла в ранг культовых.

4. «Нееееет!». Так выражал несогласие Дарт Вейдер, так же кричал Люк Скайуокер, не желая верить, что Вейдер — его отец. Фанаты же нашли фразе столько применений, сколько, пожалуй, ни одна цитата из «Звёздных войн» не нашла.

5. «Используй силу, Люк». Призыв Оби-Ван Кеноби к Люку Скайуокеру как только не деформировался. Самыми популярными вариантами стали «Используй Google , Люк» для задающих нелепые вопросы и «Не используй силу, Люк, используй мозг».

6. «Переходи на тёмную сторону». Так уговаривал Люка Скайуокера Дарт Вейдер, а интернет-шутники добавили к ней продолжение «У нас есть печеньки!» и подарили миру один из самых популярных мемов в истории.

7. «Страх доступ открывает к Тёмной стороне. Страх рождает гнев, гнев рождает ненависть, ненависть — залог страданий». Так считал магистр Йода, а за ним много лет повторяют миллионы — верный признак, что герой был точно прав.